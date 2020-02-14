إدارة المرور تضبط 5227 مخالفة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 5227 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1734 تجاوز السرعة المقررة، 178 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 11 دراجات نارية مخالفة، 7 مخالفة "موقف عشوائى"، 27 مخالفة شروط الترخيص، 37 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.