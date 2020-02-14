إحالة خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من شقة صاحب شركة بالنزهة للجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بإحالة ربة منزل إلى محكمة الجنح، لمحاكمتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة صاحب شركة استيراد وتصدير، وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة النزهة، يفيد أن "ي.ح.ع" 39 سنة رئيس مجلس إدارة شركة استيراد وتصدير، باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية خاصة بزوجته عبارة عن (2 حلق، سلسلة، انسيال، خاتم ألماظ، من داخل غرفة النوم الخاصة بالشقة سكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب السرقة خادمة المجني عليه "أ.ع.ع" 40 سنة عاطلة ومقيمة عزبة عثمان شبرا الخيمة / قليوبية، والسابق اتهامها في قضيتين أخرهما 471 لسنة 2014م الشيخ زايد / جيزة " سرقة متنوعة " والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 22633 لسنة 2012م شبرا الخيمة / قليوبية " تبديد " والمقضي فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 3/11/2018م..

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها، واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمسكنها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمة والمضبوطات، واتهمها بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.