أستاذ بآداب طنطا يفوز بالمركز الأول بمسابقة شعر الفصحى

الغربية عادل ضرة

أعلنت جامعة سوهاج منذ قليل، فوز الدكتور بشير عصام الشوربجى المدرس بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى مسابقة شعر الفصحى علي مستوي الجامعات المصرية ، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الجامعات الأول فى الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجارى بمشاركة أكثر من 600 متسابق ممثلين لوفود الجامعات المصرية المختلفة.

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فعاليات حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالأنشطة الفنية والثقافية والعلمية والاجتماعية، التي نظمتها الجامعة ضمن فعاليات أسبوع الجامعات الأول لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم ، ووفود الجامعات ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومسئولى الأنشطة.

من جهته، تقدم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بالتهنئة للدكتور بشير الشوربجى لحصوله على المركز الأول فى المسابقة، معرباً عن سَعادته برفع اسم جامعة طنطا بين الجامعات المصرية.

وقال الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، أن هذا المركز المتقدم يُعد إنجازاً كبيراً يضاف لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا، ويوكد ريادة أساتذة القسم فى المسابقات التى تقام على مستوى الجامعات المصرية، متمنيا لهم مزيد من التوفيق والنجاح كما فازت جامعة طنطا بالمركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية فى كرنفال افتتاح أسبوع شباب الفتيات الخامس، والذى انعقدت فعالياته بجامعة الفيوم، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك ضمن مشاركة نحو 25 جامعة مصرية.

وفازت جامعة طنطا بدرع المركز الثالث في النشاط الاجتماعي علي مستوى الجامعات، بحصول الطالبة إيناس عمرو محمد الصعيدى بكلية الطب البشرى على المركز الثانى على مستوى الجامعات بمسابقة الطالبة المثالية وكأس المسابقة. كما حصلت الطالبة روضة رضا ذكى على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى مسابقه الشطرنج على مستوى الجامعات.

كما حصلت الجامعة على درع المركز الثالث فى النشاط الثقافى على مستوي الجامعات، بحصول كل من الطالبة ميرام محمود سعد وريم أحمد إبراهيم على المركز الثانى فى مسابقة مجلة الحائط، كما فازت الطالبة إيمان عيد محمود وإيمان اشرف محمد بالمركز الثانى وكاس المركز الثانى بدورى المعلومات.

وفي مسابقة المراسل التلفزيونى، فازت الطالبة إيمان عبد العزيز حجازى بالمركز الثالث، وحصلت الطالبة سماء ياسر الأشقر على المركز الثانى بمسابقة الشعر العامى، في حين فازت الطالبة رنا أشرف عبده بكلية الهندسة بالمركز الثانى فى الإلكترونيات بمسابقة نادى العلوم، وحصلت الطالبة آية شريف الجروانى بكلية التربية الرياضية على المركز الثالث فى الوثب الطويل بمسابقة ألعاب القوى.

ومن جانبه، هنأ الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا أعضاء وفد الجامعة من الطالبات الفائزات فى أسبوع شباب فتيات الجامعات المصرية الخامس، معربا عن سعادته البالغة لتألق بعثة الجامعة من الفتيات والذين استطاعوا إحراز المراكز الأولي فى الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، وهو ما يؤكد على دعم ورعاية إدارة الجامعة للنشاط الطلابى.

كما دعا الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، طالبات الجامعة إلى بذل المزيد من الجهد فى كافة المشاركات والأنشطة القادمة بما يليق باسم جامعة طنطا، وبما يسهم فى تنمية مداركهن ومهاراتهن .