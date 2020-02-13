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5 أسباب طبية لبطء حرق الدهون فى الجسم أبرزها انخفاض هرمون الاستروجين

الخميس، 13 فبراير 2020 09:00 ص
5 أسباب طبية لبطء حرق الدهون فى الجسم أبرزها انخفاض هرمون الاستروجين حرق الدهون ـ ارشيفية
فاطمة ياسر

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الرغبة في التخلص من الوزن الزائد حلم الكثيرين،  وبعد الالتزام بنوعيات طعام معينة واتباع الحميات الغذائية الهادفة لفقدان الوزن لا يفقد البعض الوزن المستهدف، بل قد يتعرضون لزيادة في الوزن،  وعند البحث عن الأسباب يكتشفون أنه يعانون من بعض الأمور التي يجب التعرف عليها، وفقا لموقع "THE HEALTHY".

أكد التقرير، أن بعض الأشخاص يعانون من بطء في حرق نسبة الدهون بالجسم، وهناك العديد من الأسباب لذلك، ومنها:

-ارتفاع هرمون الكورتيزول
 

إن عملية الأيض وحرق الدهون وكيفية تحوّيل السعرات الحرارية إلى طاقة، تعد من أهم الحيل الهادفة لفقدان الوزن، وعندما لا يستطيع الجسم التخلي عن الوزن الزائد  فهذا يعني أن جسمك يتمسك بالسعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، ولذا  قد يكون ارتفاع هرمون الكورتيزول أو كما هو متعارف عليه هرمون الإجهاد، فأثبتت الدراسات أن الكميات الطبيعية من الكورتيزول  تساعد على حرق الدهون،  ولكن إذا كان لديك الكثير من الكورتيزول الناتج عن زيادة الشعور بالتوتر والقلق فهنا يترجم  جسمك أنك تحت الضغط وقد تحتاج إلى طاقة إضافية،  ولهذا السبب يتمسك بالسعرات الحرارية.

-ارتفاع مستويات الأنسولين
 

التعرض لزيادة الوزن  تعد من أسباب مقاومة الأنسولين في الجسم، ويرتبط الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بمشاكل فقدان الوزن، وفي حالة  كان الشخص مصابًا بمرض السكري فالخلايا تفشل في الاستجابة للأنسولين، ينتج عن ذلك كميات عالية  من الجلوكوز في الدم ، وهنا تزداد فرص ارتفاع نسبة الأنسولين في الدم، وأيضا زيادة أو ثبات الوزن.

-اضطرابات الغدة الدرقية
 

تساعد الغدة الدرقية  على تنظيم هرمونات  الجسم ، والتي تؤثر بشكل كبير على عملية التمثيل الغذائي، وفي حالة عدم قدرتها علي إفراز ما يكفي من الهرمون  نتيجة لتعرضها لخلل يحدث بطء عملية حرق الدهون في الجسم، وفي حالة الإصابة بكسل في الغدة الدرقية تزداد فرص زيادة الوزن.

-انخفاض نسبة هرمون الاستروجين
 

أكد التقرير أن النساء اللائي يدخلن سن انقطاع الطمث يتعرضن لزيادة الوزن، أو  عدم القدرة علي فقدان الوزن، وهذا الأمر يرجع إلى أن هرمون الاستروجين المنخفض يعد  أحد مظاهر انقطاع الطمث، ونقصه  يزيد من كتلة الدهون  في الجسم.

-انخفاض هرمون تستوستيرون
 

مع نقص هرمون التستوستيرون عند الرجال  تنخفض كتلة العضلات وتزداد كتلة الدهون.

 


حرق الدهون

بطيء حرق الدهون

اسباب بطيء حرق الدهون

لماذا نتعرض لبطيء حرق الدهون

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