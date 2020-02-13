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11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

الخميس، 13 فبراير 2020 05:30 ص
11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها ساحة انتظار سيارات - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

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يعد مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، من التشريعات المهمة لمواجهة انتشار ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.
 

ونستعرض أهم المعلومات عن تفاصيل وأهداف وملامح مشروع القانون، كالتالى:

 
1 ـ لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون رخصة.
 
2 ـ تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.
 
3 ـ رسم استخراج الرخصة لا يجاوز ألفى جنيه.
 
4 - تسرى رخصة السايس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
 
5 ـ يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات ألا يقل سنه عن 21 سنة وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس.
 
6 ـ لا يزاول النشاط من يثبت تعاطيه المواد المخدرة.
 
7 ـ يجوز إلغاء الرخصة فى حالة تحصيل مبالغ زيادة عن القيمة المحددة.
 
8 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه من يزاول النشاط بدون ترخيص.
 
9 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه من يحصل  من قائدى السيارات مبالغ تجاوز القيمة المحددة.
 
10 ـ طرح حق استغلال أماكن وساحات الانتظار لشركات أو أفراد لمدة 10 سنوات.
 
11 ـ القانون يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى وتوفير فرص عمل للشباب.

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