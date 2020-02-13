يعنى إيه "عاصفة الغدة الدرقية" وامتى تكون فى مرحلة الخطر؟

فاطمة ياسر

الإصابة بارتفاع هرمونات الغدة الدرقية مرض يطلق عليه فرط نشاط الغدة الدرقية، وهذا المرض يتسبب في هبوب بعض العواصف للجسم، نتيجة لارتفاع نسبة الهرمونات، ويتسبب في ذلك زيادة ضربات القلب وارتفاع حرارة الجسم، والعديد من المشكلات الأخرى التي يتعرض لها الجسم، وذلك ما أكده التقرير المنشور عبر موقع "THE HEALTHY".

أوضح التقرير أن الغدة الدرقية هي غدد صماء تقع في الرقبة علي شكل فراشة، ولها دور هام للجسم فهي تساعد على عملية التمثيل الغذائي، وارتفاع أو انخفاض نسبة حرق الدهون، وأيضا تعمل علي تنظيم هرمون النمو بالجسم، وعند حدوث أي خلل في نسبة الهرمونات الخاصة بها يعرض الجسم للعديد من المضاعفات.

وتقول مارلين تان رئيسة عيادة ستانفورد للغدد الصماء في ستانفورد بكاليفورنيا، إن الغدة الدرقية تتعرض بقصور أو فرط نشاط وهذا النوع هو الأكثر انتشارا وفي حالة اهمال العلاج يزيد فرص تعرض الشخص للإصابة بمرض جريفز وهو مرض مناعي يتسبب في حدوث ضرر بالغدة الدرقية ويؤثر على النساء أكثر من الرجال، ومن أبرز علامته جحوظ العين.

وأضافت مارلين تان، أنه يمكن السيطرة على فرط نشاط الغدة الدرقية عن طريق الأدوية، ولكن يجب المتابعة الدورية لها عن طريق أخذ التحاليل الخاصة بالغدة الدرقية، ولكن في حالة عدم الاهتمام بالعلاج فهذا الأمر يزيد من فرص التعرض إلى عاصفة الغدة الدرقية وهذا يدل علي خطورة الحالة الصحية للمريض المصاب.

ما هي عاصفة الغدة الدرقية؟..سؤال قدم إجابته التقرير مشيرا إلي أنها حالة تتطور عندما تكون الغدة الدرقية مصابة بفرط النشاط وارتفاع مستويات هرمون الغدة الدرقية في الدم تصبح سامة، وهذه الحالة تهدد الحياة وتتطلب علاجًا طبيًا فوريًا.

وتقول آن كابول أستاذة الطب في قسم السكري والغدد الصماء ، أن عاصفة الغدة الدرقية من الأمور الغير منتشرة، فحوالي خمسة من كل 100000 مريض يدخلون المستشفى كل عام مصابون بعاصفة الغدة الدرقية.

وأكد التقرير، أن العاصفة الدرقية يتعرض لها الشخص في حالة استمرار فرط نشاط الغدة الدرقية لفترة طويلة مع التوقف أو عدم تناول الأدوية، وهنا يزداد فرص التعرض.

وأضاف التقرير، أن هناك بعض الأحداث التي تمر بها تزيد من فرص تعرضك للعاصفة الدرقية، ومنها التعرض للإصابة بالعدوى أو الجراحة أو الصدمة النفسية أو النوبة القلبية أو الولادة، قد تسبب لك الانتقال من فرط نشاط الغدة الدرقية المنتظم إلى عاصفة الغدة الدرقية، والسبب العلمي لهذا أن التعرض للضغط الإضافي الذي تسببه هذه الأشياء على الجسم إلى إلقاء الضوء على شخص ما بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية.

وفي حالات نادرة ، يمكن أن تحدث العاصفة الدرقية عن طريق العلاج باليود المشع ، وهو علاج يمكن استخدامه لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية الناتج عن مرض جريفز.

وقدم التقرير بعض أعراض عاصفة الغدة الدرقية، وذلك ووفقًا لمكتبة الولايات المتحدة الوطنية للطب ، فهذه هي علامات وأعراض عاصفة الغدة الدرقية التي يجب عليك الانتباه إليها إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية:

-عدم الوعي الكافي وقلة التركيز.

-ارتباك.

-إسهال.

-زيادة درجة الحرارة.

-زيادة ضربات القلب .

-الأرق.

-اهتزاز الجسم.

-التعرق الملحوظ.