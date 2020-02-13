وثمن الوزير الأردنى دور المملكة السعودية الداعم ووقوفها المستمر إلى جانب الأردن في مختلف المجالات، مشددا على أن هذا الدعم يأتي في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا، والتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.

واستعرض الجانبان- خلال اللقاء- أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين؛ لاسيما في المجالات الأمنية والشرطية وسبل دعمها وتعزيزها، في مجالات التدريب والتأهيل وحماية الحدود المشتركة ومراقبتها؛ لمنع أية اختراقات أمنية قد تحدث، إضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات بين الطرفين. كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور وتفعيل علاقات الشراكة في شتى المجالات.

من جانبه ، شدد السفير السعودي على أن وحدة المصير المشترك بين البلدين تستدعي توحيد الجهود، لا سيما في النواحي الأمنية وتبادل الخبرات بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة .