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وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخميس، 13 فبراير 2020 02:11 م
وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه مؤتمر تعزيز التعليم في دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطريق إلى 2030 هو بناء المناهج فى وقت سريع، بحيث يتم بناء 3 مناهج دراسية فى سنة واحدة لحين انتهاء جميع الصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى فى النظام الجديد للتعليم، كما أن الوزارة تناقش مع وزارة المالية وجود حافز للمعلمين وأسلوب التقييم الجديد لأدائهم، مؤكدا أن بنك المعرفة يتم فيه توفير محتوى رقمى لطلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى حتى نكون العام المقبل ليس لدينا حاجة لطباعة كتب الثانوى العام.
 
 
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا لخلق فرص للتعاون الإقليمى ، أن الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن إطلاق المشروع القومى للقراءة الجائزة الأولى قدرها مليون جنيه، ولا بد وأن يقرأ فيه الطالب 30 كتابا، وتصل أيضا بعض الجوائز إلى 50 و100 ألف، لافتا إلى أنه يشارك فيه طلاب المدارس والجامعات ومعلمون، وسيكون بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة.
 
 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه مع حلول 2030 سنخرج أول دفعة من نظام التعليم وستكون قادرة على تحقيق رؤية مصر، لافتا إلى أن ما تقوم به مصر من تطوير وبناء للتعليم تشارك فيه جميع الجهات المعنية فى الدولة.
 
 
واستعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رحلة بناء التعليم المصري الجديد، بدءًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عندما أعلن تبنى مشروع التعليم الجديد والذي يهدف إلى بناء الإنسان تحت شعار نحو "مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، وتدشين بنك المعرفة المصرى في عام 2016 والذى يجمع كل المعلومات على كافة التخصصات للمصريين. 
 
 
وقال شوقي، في كلمته، أنه أكثر من مليون ونصف شخص قاموا بزيارة موقع بنك المعرفة المصري صباح اليوم. وأشار أن هذا يعتبر بمثابة تقدم وإنجاز كبير، لافتا إلى أننا نعمل على هذا التطوير ليكون لدى أولادنا القدرة على مواكبة التعلم والثورة التعليمية الجديدة. 

 


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