وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطريق إلى 2030 هو بناء المناهج فى وقت سريع، بحيث يتم بناء 3 مناهج دراسية فى سنة واحدة لحين انتهاء جميع الصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى فى النظام الجديد للتعليم، كما أن الوزارة تناقش مع وزارة المالية وجود حافز للمعلمين وأسلوب التقييم الجديد لأدائهم، مؤكدا أن بنك المعرفة يتم فيه توفير محتوى رقمى لطلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى حتى نكون العام المقبل ليس لدينا حاجة لطباعة كتب الثانوى العام.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا لخلق فرص للتعاون الإقليمى ، أن الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن إطلاق المشروع القومى للقراءة الجائزة الأولى قدرها مليون جنيه، ولا بد وأن يقرأ فيه الطالب 30 كتابا، وتصل أيضا بعض الجوائز إلى 50 و100 ألف، لافتا إلى أنه يشارك فيه طلاب المدارس والجامعات ومعلمون، وسيكون بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه مع حلول 2030 سنخرج أول دفعة من نظام التعليم وستكون قادرة على تحقيق رؤية مصر، لافتا إلى أن ما تقوم به مصر من تطوير وبناء للتعليم تشارك فيه جميع الجهات المعنية فى الدولة.