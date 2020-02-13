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وزير البترول يبحث التعاون مع وكالة التجارة الأمريكية بمشروع البنية التحتية

الخميس، 13 فبراير 2020 03:00 م
وزير البترول يبحث التعاون مع وكالة التجارة الأمريكية بمشروع البنية التحتية اجتماع الوزير مع المدير الإقليمى لوكالة التجارة الأمريكية
كتبت - مروة الغول

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كارل كريس المدير الإقليمى لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية وتوماس هاردى مدير الوكالة بمصر، حيث تم خلال اللقاء بحث دعم التعاون بين الجانبين ، خاصة فى مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول وفى مجال البنية التحتية.
 
وأشاد الملا بدعم الوكالة لقطاع البترول واستمرار التعاون البناء الذى يعكس إلتزام الوكالة تجاه مصر وتعزيز الشراكات الناجحة، كما أشاد باتفاقية التعاون التى تم توقيعها على هامش مؤتمر إيجبس 2020، والتى تهدف إلى دعم التعاون المشترك بين الجانبين فى مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول خاصة فى مجال البنية التحتية ، مؤكداً على الاستمرار فى دعم التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية .
 
ومن جانبه أكد هاردى أن مصر تعد أحد أهم أولويات مناطق عمل الوكالة ، مشيراً إلى جاهزية الوكالة لتوفير الخبرات الفنية والتدريب والحلول لدعم تطوير البنية التحتية فى قطاع البترول وفقاً لأعلى المعايير وبما يدعم توجه مصر فى المشروع القومى للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.
 
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يوم  الثلاثاء الماضي، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " ايجبس 2020 " في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته على مدار الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة " ، وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية ولفيف من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين. 
 
وفى الكلمة الافتتاحية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مؤتمر مصر الدولى للبترول "  إيجبس " منصة متميزة باتت أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بما تتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك الخطط والسياسات والإصلاحات والتطوير الجارى العمل به ، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة أواصر التعامل مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على حضوره ورعايته للمؤتمر التي ساهمت في تعزيز خطاه على مدار السنوات الماضية ، وأشاد بالدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول والذى يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى.

البترول

الغاز

وكالة التجارة الأمريكية

مشروع تطوير وتحديث القطاع

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