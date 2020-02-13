سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 10:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير البترول: مصر ستكون الأساس بمنتدى غاز شرق المتوسط من خلال ما تملكه من إمكانيات

الخميس، 13 فبراير 2020 10:11 ص
وزير البترول: مصر ستكون الأساس بمنتدى غاز شرق المتوسط من خلال ما تملكه من إمكانيات خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ايجبس٢٠٢٠
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ايجبس 2020 أتاحت فرصة متميزة لعرض قصص النجاح التى حققتها كوادر قطاع البترول خلال الأربع سنوات الماضية، مشيدا بما شهده المعرض من أحداث بداية من رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية والمسئولين التنفيذيين والمشاركة القوية والحضور المتميز للشركات والأفراد والنقاشات الثرية  فى الجلسات المختلفة و التى أدار الكثير منها رؤساء شركات البترول العالمية، وكذلك الجلسات الفنية المتخصصة وكذلك النقاش حول المستقبل وفق حوار علمى وعملى وهو مايتوافق مع أهداف المؤتمر.
 
وجاء ذلك خلال الجلسة الختامية للجلسات الاستراتيجية لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ايجبس2020 والتى عقدت تحت عنوان "التوقعات المستقبلية لمصر كمركز إقليمى للطاقة فى منطقة البحر المتوسط".
 
كما أشار الوزير إلى أن مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول يحقق أهدافه المخططة عاما بعد الآخر من خلال التسويق للفرص الاستثمارية وما يحققه قطاع البترول الذى مازال لديه الكثير الذى يمكن تحقيقه من خلال التخطيط والعمل وتأهيل الكوادر والتعاون الإقليمي من خلال منتدى غاز شرق المتوسط الذى نحن على ثقة من أن مصر ستكون الأساس فيه من خلال ما تملكه من تسهيلات وإمكانيات يمكن للجميع بالمنطقة الاعتماد عليها واختيار مصر الحوار والعمل المشترك كأساس للتعاون وحل المشكلات.
 
وأضاف الملا أن برنامج تأهيل الكوادر البترولية من الإدارة المتوسطة جاء تحفيزا للشباب وقدم الشكر للشركاء الأجانب لحرصهم على دعم ذلك وتوفير فرص للتدريب لـ120 من الكوادر الشابة فى المرحلة الأولى من البرنامج الذى نطمح أن يكون أحد أدوات تحقيق خطط قطاع البترول المستقبلية.
 
وأشار إلى أن الدعم المقدم من الشركاء يؤكد على مدى التزامهم فى الشراكة مع قطاع البترول فهذا البرنامج مستمر لمدة 3 سنوات وسيشهد الاستفادة بقوة من الخبرات التى اكتسبها المشاركون به، كما أكد على حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على نجاح التحول الرقمى لإدارة كافة أنشطة الصناعة البترولية ونعمل على ربط الشركات بنظام واحد من أجل المزيد من دعم اتخاذ القرار حيث نعمل على ربط الجميع ببرنامج الإدارة المتكاملة للموارد ERP المطبق حاليا فى الشركات القابضة وهيئة البترول، فقطاع البترول يعمل حاليا على الانتهاء من التحول الرقمى بنهاية العام، وقد استطعنا تحقيق تواصل أكبر من خلال بوابة التواصل بين العاملين بقطاع البترول( الانترانت)، كما أنه من المخطط إطلاق أول بوابة الكترونية لتسويق الفرص الاستثمارية فى مجال البحث والاستكشاف.
 
وأوضح أن توجه قطاع البترول نحو إعادة الهيكلة التى تم الإعلان عنها مؤخرا يأتى انطلاقا من أن آخر هيكلة بالقطاع كانت منذ 20 عاما، حيث تركز الهيكلة على تطوير وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والبتروكيماويات والتكرير والنقل والتوزيع وأنه عندما تم إقرار ذلك كاستراتيجية جاء بعد استماع واعى ومشاركة حوارية ونقاشية  من جميع عناصر المنظومة وهو النهج الذى نعمل على تأصيله فى وعى وثقافة التعامل فى إطار منهجية تغيير الثقافة التى نعمل عليها كأساس للعمل وتحقيق النجاح.
 
وشدد الملا علي الأهمية البالغة لخطة زيادة إنتاج مصر من البترول التي يجري العمل عليها حاليا علي عدة محاور تشمل الاستمرار في طرح مناطق جديدة في مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف و تنفيذ برامج عمل طموحة لشركات الإنتاج واستخدام التكنولوجيا للوصول إلى الفرص الجديدة والحفاظ علي الإنتاج من الحقول القديمة، موضحا أن نجاح الخطة سيكون له أثر إيجابي علي تقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية وتقليل استيرادها.

البترول

الغاز

ممنتدي غاز شرق المتوسط

هيكلة قطاع البترول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة