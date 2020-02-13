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وزير البترول: قرار اكسون موبيل بالعمل فى مصر شهادة ثقة فى صناعة البترول المصرية

الخميس، 13 فبراير 2020 10:07 ص
وزير البترول: قرار اكسون موبيل بالعمل فى مصر شهادة ثقة فى صناعة البترول المصرية مباحثات مع وفد شركة اكسون موبيل
كتبت - مروة الغول

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شركة أكسون موبيل والوفد المرافق له لبحث أنشطتها فى مجال البحث والاستكشاف فى ظل بداية عمل الشركة بهذا المجال لأول مرة فى مصر بعد نجاحها فى الفوز بمنطقتى امتياز جديدتين.
 
وأشار الوزير إلى أن قرار اكسون موبيل بالعمل فى مصر ضمن منظومة من كبرى الشركات دخلت السوق المصرى مؤخراً يؤكد على نجاح الدولة المصرية فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار والمتابعة الدقيقة للكيانات الاقتصادية الكبرى للخطوات الاصلاحية التى تنفذها مصر، كما يأتى كشهادة ثقة فى صناعة البترول المصرية فى ظل ما حققته من نجاحات وما تمتلكه من فرص استثمار متميزة.
 
 
مباحثات مع رئيس شركة ارامكو للتجارة
مباحثات مع رئيس شركة ارامكو للتجارة
 
ومن جانبهه أكد رئيس اكسون  موبيل على أن الدعم الذى توليه  القيادة السياسية والدولة المصرية لقطاع  البترول يعطى دفعة قوية لزيادة أنشطة شركات البحث والاستكشاف والأنشطة البترولية الأخرى وتحقيق نجاحات وأن الاصلاح الاقتصادي الذى تقوم به مصر يمثل مناخا مواتيا للانطلاق بأنشطة اكسون موبيل فى ظل استراتيجية طموح لوزارة البترول القائمة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لشركات البترول العالمية.
 
وعلى جانب آخر استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية للتجارة والوفد المرافق، حيث تم استعراض مجالات التعاون القائمة مع قطاع البترول المصرى في مجالات توريد وتجارة المنتجات البترولية والزيت الخام واشاد الملا بالعلاقات المتميزة المتوازنة بين الجانبين بما يحقق الاستدامة في الروابط التجارية بينهما.
 
عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " ايجبس 2020 " في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته على مدار الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار "شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية ولفيف من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين. 
 
وفى الكلمة الافتتاحية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس" منصة متميزة باتت أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بما تتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك الخطط والسياسات والإصلاحات والتطوير الجارى العمل به، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة أواصر التعامل مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على حضوره ورعايته للمؤتمر التي ساهمت في تعزيز خطاه على مدار السنوات الماضية، وأشاد بالدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول والذى يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى.

 


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