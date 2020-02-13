سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى..

"هواوي" تستعرض خدماتها وحلولها الذكية في البترول والغاز خلال"EGYPS2020 "

الخميس، 13 فبراير 2020 12:13 م
"هواوي" تستعرض خدماتها وحلولها الذكية في البترول والغاز خلال"EGYPS2020 "

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت شركة هواوي مصر، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،  في مؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول ايجيبس 2020 EGYPS، أكبر معرض ومؤتمر للبترول والغاز في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والتي تقام فعالياته في الفترة من 11 حتى 13 فبراير الجاري، تحت شعار "شمال افريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

185a89ae-2753-4c5b-9c26-6c5db8786c71

 عرضت "هواوي" في جناجها، أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة للبترول والغاز، والتي تهدف لتطبيق التحول الرقمي في الصناعة، مثل الصيانة التنبؤية، وتجارة تجزئة القنوات المتعددة المتكاملة، ومجال الخدمات المتصلة.  كما عقدت "هواوي" مائدة مستديرة لممثلي وسائل الإعلام لإطلاعهم على حلول الشركة واستراتيجياتها الرقمية في القطاع، والتي من المتوقع أن تحقق 1.58 تريليون دولار أمريكي لصناعة البترول والغاز من 2016 حتى 2025.

9615d0ab-657a-4bcb-b04d-c83150978dcc

وعلى هامش المعرض، وقع  فنست سان، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في مصر مذكرة تفاهم مع  محمد شيمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر للصيانة "صان مصر". لتقوم هواوي بموجب المذكرة، بتقديم خدمات وحلول خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشركة مصر للصيانة، كما تمد مهندسي مصر للصيانة بالتقنيات والتدريبات وخدمة الدعم الفني قبل و بعد البيع اللازمة.

265238dd-0187-464f-b238-a44536f069dc

ومن جانبه، أعرب فنسنت سان، الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" في مصر عن فخره بكونه جزءًا من "ايجيبس2020" حيث يجتمع خبراء البترول والغاز في نقاش مفتوح، لإقامة الشراكات، وخلق حوار حول التحديات والحلول والاستراتيجية المرتقبة التي تشكل الصناعة، وتحقق تغيير جذري في الفترة المقبلة. مضيفَا حرص هواوي على تقديم أحدث التقنيات والحلول التي تم تطبيقها بالفعل في 45 دولة حول العالم، لتخدم 70% من أفضل 20 شركة عالمية للبترول والغاز، والتي بدورها ساهمت في إضافة قيمة حقيقية للصناعة.

c4cd7a61-be3e-4a8d-8b46-c1d18e0f6163

تضمنت الحلول التي عرضتها "هواوي"Digital Pipeline، وDigital Campus، ومنتجها الرائد لحلول التخزين المتكاملةOceanstar Dorado . يوفر حل خطوط الأنابيب الذكية Digital Pipeline  الذي ابتكرته هواوي لخطوط أنابيب البترول والغاز، تقنيات الفيديو للمراقبة الذكية، وشبكة تواصل عالية الأمان وموثوقة، بالإضافة إلى الوسائط المتعددة التي تضمن الإنتاج الآمن والفعال. كما أصدرت هواوي أيضًا حل Digital Campus، التي تمكن جمع البينات الضخمة لتحقيق التميز التشغيلي والتحسين المتواصل.

3a4985dc-ad9b-4b7a-94f3-7351f2d1acd7

كما استعرضت هواوي نظام التخزين المتكامل OceanStor Dorado المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، التي تعد من أسرع أنظمة التخزين الذكية على مستوى الصناعة، ليلبي متطلبات التخزين الهائلة المتعلقة بقواعد البيانات لا سيما في الجهات الحكومية والصناعات التحويلية. يمنح نظام التخزين Dorado V6 أداءًا فائقًا لأكثر من 20 مليون عملية للمدخلات والمخرجات في الثانية IOPs، والتي تمثل ضعف أداء المنتجات الأخرى المنافسة – في وقت وصول قياسي 0.1 مللي ثانية فقط، والمدعم بنظام أساسي عالي السرعة ومطور من الرقائق. تتكون معادلة FlashLink من 32 وحدة تحكم، مع قابلية تطور قوية، تسرع من تحويل نظم المؤسسات إلى عصر السرعة.

 

عن هذه الحلول أضاف فنسنت سان " أصبح التحول الرقمي حاجة ملحة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة، ما جعل صناعة البترول والغاز تواجه منافسة وتحديات عديدة. ونحن في هواوي ملتزمون باستقدام التقنيات الرقمية وتيسير تطبيق التحول الرقمي في الصناعة. علاوة على ذلك، تركز هواوي على المساهمة في إنشاء بنية تحتية قوية ومتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة من مزايا إنترنت الأشياء لإدارة العمليات في مجال البترول والغاز "

 

وفي إطار سعي هواوي لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وخلق بيئة عمل آمنة، والتي كانت في طليعة الشركات التي تمتلك زمام تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع النفط والغاز في المنطقة، تعمل هواوي على عقد شراكات عدة مع الجهات الفاعلة الرئيسة ومختلف الشركات في هذا المجال لإطلاق المزيد من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كجزء أساسي من رؤيتها واستراتيجيتها لعام 2020.


شركة هواوي مصر

حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

معرض مصر الدولى الرابع للبترول

ايجيبس 2020 EGYPS

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة