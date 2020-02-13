سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 10:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب وزير السياحة تجتمع مع الوفد المصرى المشارك بمعرض بلجراد الدولي للسياحة

الخميس، 13 فبراير 2020 09:09 م
نائب وزير السياحة تجتمع مع الوفد المصرى المشارك بمعرض بلجراد الدولي للسياحة معرض صربيا
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء الوفد المصرى المشارك في فعاليات الدورة 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF( Belgrade International Tourism Fair) الذى سيُعقد خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجارى بالعاصمة الصربية بلجراد حيث ستكون مصر دولة شريك (ضيف شرف) هذا العام.
 
جاء هذا الاجتماع في ضوء استعدادات وزارة السياحة والآثار للمشاركة في فعاليات هذا المعرض ولمناقشة التحضيرات اللازمة قبل بدء المشاركة.
 
حضر الاجتماع ممثلين عن غرفة المنشآت الفندقية، وبعض شركات السياحة والطيران المشاركة في هذا المعرض، وجمعية مسثمرى البحر الأحمر، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
 
و خلال الاجتماع أكدت غادة شلبى على أهمية تضافر الجهود بين وزارة السياحة والآثار وشركاء المهنة من قطاع السياحة بأكمله لإظهار مصر بصورة مشرفة تليق بمكانتها الدولية وتراثها العريق أمام العالم، مشيرة الي أهمية المشاركة في هذا المعرض وخاصة كون مصر ضيف شرف المعرض هذا العام مما يعد فرصة جيدة لبحث مزيد من التعاون السياحي المشترك بين البلدين، ودفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الصربي باعتباره أحد الأسواق السياحية الواعدة والتي شهدت مصر زيادة ملحوظة فى أعداد السائحين الوافدين منها.
 
وأشادت النائبة بالدور الذى يقوم به السفير عمرو الجويلى سفير مصر لدى صربيا وتعاونه الفعال من أجل انجاح المشاركة المصرية خلال المعرض ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من صربيا إلى مصر، موضحة علي أهمية خلق شغف لدى السائح الصريبى حول منتج السياحة الثقافية وربطه بالسياحة الشاطئية التي يقوم السائح الصريبى حاليا بزيارة مصر من أجلها. 
 
وأكدت على أهمية تواجد كافة المشاركين بالجناح المصرى في المعارض السياحية الدولية فى جميع أيام انعقادها مما يحقق تواجد أكبر وأكثر فعالية لمصر دوليا.
 
ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد المصرى المشارك في المعرض عن سعادتهم بعقد هذا الاجتماع الذى يعد بادرة غير مسبوقة للتنسيق مع المشاركين قبل المعرض، كما أشادوا بالأثر الإيجابي لوجود تمثيل أكبر من قبل الحكومة المصرية هذا العام.
 
وخلال الاجتماع عرض الحضور بعض المقترحات التي من شأنها أن تساهم فى زيادة السياحة الوافدة من السوق الصربي خاصة في ظل كون هذا السوق له دورا مركزيا في وسط دول البلقان بمنطقة شرق أوروبا.
 
تجدر الإشارة الي أن معرض بلجراد الدولي للسياحة هو أكبر حدث سياحي في جنوب شرق أوروبا، وينعقد هذا العام تحت شعار "خطوة الي الأمام".
 
 

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

معرض صربيا

وزارة السياحة والآثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفير مصر فى بلجراد: التوقيع على اتفاق شراكة مع هيئة المعارض الصربية

الأحد، 24 فبراير 2019 12:06 م

صور... بلجراد تعلن مصر ضيف الشرف والشريك الرئيسى لمعرض صربيا السياحى 2020

الأحد، 24 فبراير 2019 12:06 م

منتجعات البحر الأحمر تتألق فى بلجراد.. المحافظ يفتتح الجناح المصرى بمعرض صربيا الدولى.. برنامج مكثف للترويج للسياحة المصرية.. وجمعية المستثمرين: السوق الصربى واعد.. ونعمل وفق خطة لتنويع المصادر السياحية

الخميس، 21 فبراير 2019 10:38 ص

اليوم.. محافظ البحر الأحمر يفتتح الجناح المصرى بمعرض صربيا السياحى

الخميس، 21 فبراير 2019 02:00 ص

صور.. شواطئ البحر الأحمر تنتظر سياح دول الإسكندناف بعد لقاء سفرائهم.. والروس بعد وصول أولى الرحلات عبر مطار أنطاليا التركى.. خبير سياحى: نتوقع وصولهم بأعداد كبيرة والبحر الأحمر تشارك بالمعرض الصربى

الأحد، 17 فبراير 2019 02:07 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى

"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة