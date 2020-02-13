ورغم اقتحام عناصر الميليشيات - خلال الفترة الماضية - كل مرافق الجامعة واستيلائهم عليها وتعيين عناصرهم في مواقع إدارية مختلفة إلا أنهم ما زالوا عاجزين عن فتح النظام الآلي الذي يتحكم بوثائق وبيانات الطلبة وتسديد الرسوم.

وتعد جامعة العلوم والتكنولوجيا - التي تعود ملكيتها لمستثمرين ومؤسسات يمنية - الأقدم والأكبر في اليمن وتعمل منذ العام 1992 وتخرج منها آلاف الطلبة اليمنيين والعرب في مختلف التخصصات العلمية.