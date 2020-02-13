"ميكنة إيصالات التحصيل" أولى خطوات محافظة المنيا نحو التحول الرقمى

المنيا - فريق المحافظات

عقد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضى اجتماعاً موسعاً، لدفع سير العمل، وتفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى بالمحافظة، "ميكنة إيصالات التحصيل"، ضمن المشروع القومى للتحول الرقمى لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة، وميكنة كافة القطاعات الحكومية لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة المالية، وعدد من مسئولى الشئون المالية، والحسابات، ومدير مركز المعلومات، والمركز التكنولوجى بالمحافظة.

وقال نائب المحافظ، إن الاجتماع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتأكيداته، بشأن الإسراع فى إنهاء المشروع القومى للتحول الرقمى لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة، وميكنة كافة القطاعات الحكومية لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتيسير تقديم كافة الخدمات الجماهيرية لجميع المواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن.

وأكد نائب المحافظ، أنه من أولى اهتمامات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سرعة الانتهاء من المشروع القومى للتحول الرقمى بالمحافظة، والذى سيُحدث نقلة نوعية فى مجال توفير الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات، ويُسهم فى تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة والتخفيف من المعاناة التى كان من الممكن التعرض لها فى وقت سابق، وهو ما يأتى فى إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء فى الأجهزة الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد نائب المحافظ، على التركيز، على تطوير، ورفع كفاءة العنصر البشرى، وإعداد برامج تدريبية مكثفة لتأهيل ورفع كفاءة القوى البشرية، لمواكبة التطور التكنولوجى والتحديات الجديدة، وتماشيا مع منظومة التحول الرقمي، مع التأكيد على جاهزية منظومة المراكز التكنولوجية بالديوان العام، والوحدات المحلية التسع، وتوافر نقاط الربط والحواسب، وجميع ما يلزم لتفعيل المنظومة، وتلافى أى معوقات يمكن أن تحدث.