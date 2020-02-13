موجز الحوادث.. أب يقتل ابنته لوقوفها مع حبيبها أمام المدرسة بشبرا الخيمة

كتب أحمد عبد الهادى

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الخميس، عددا من أخبار الهامة وفعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

قبل عيد الحب.. أب يقتل ابنته لوقوفها مع حبيبها أمام المدرسة بشبرا الخيمة

اعتدى عامل في شبرا الخيمة على ابنته بالضرب حتى الموت، بمنطقة شبرا الخيمة، قبل يوم واحد من عيد الحب "الفلانتين داى" بعد أن ثار غضبه، عقب علمه بوجود علاقة عاطفية تجمعها بشاب.

إخلاء سبيل الشاب المتهم بمواقعة فتاة قاصر جنسيًا فى ميت عقبة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة إخلاء سبيل الشاب المتهم بمواقعة فتاة قاصر جنسيًا فى منطقة ميت عقبة، بعد ارتباطها عاطفيًا ومغادرة الفتاة منزل أسرتها للإقامة معه فى منزله، وأمرت النيابة بعرض فتاة، على الطب الشرعي، لبيان صحة ادعائها من ممارسة الشاب معها علاقة جنسية من عدمه.

القبض على متهمين اختطفوا طفلة أثناء تنفيذ الرؤية بالمطرية

تداول مقطع فيديو بأحد مواقع التواصل الاجتماعى يظهر به قيام بعض الأشخاص باختطاف طفلة داخل مركبة "توك توك" أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة المطرية، فتم تحديد والدة الطفلة وتبين أنه أثناء تواجدها داخل النادى محل الواقعة وبصحبتها ابنتها "4 سنوات" لتنفيذ قرار المحكمة بتمكين طليقها، من رؤية الطفلة وعقب انتهاء مدة الرؤية قام الأخير وبصحبته ربة منزل وشقيقها- قائد مركبة توك توك وآخرين، وباختطاف الطفلة واصطحابها داخل مركبة التوك توك ولاذوا بالفرار.

نقل نيابات مرور المعادى ومصر الجديدة ومدينة نصر لمجمع تراخيص القاهرة الجديدة

أصدر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم الخميس، أربع قرارات حملت أرقام 287 و288 و289 و290 لسنة 2020، والتي تضمنت نقل مقرات نيابات مرور المعادي الجزئية، مصر الجديدة الجزئية، مدينة نصر الجزئية، من مقراتها الحالية إلى مجمع تراخيص القاهرة الجديدة النموذجي بجنوب مقابر المسلمين التابع لقسم شرطة القطامية بجوار إسكان مصر، فضلاً عن إنشاء نيابة لمرور القاهرة الجديدة الجزئية، بذات المقر.

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، حجز نظر الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، ويطالب فيها مطلقته الفنانة زينة ، بتمكينه من الإشراف التعليمى على طفليه "عز الدين وزين الدين" ونقلهما إلى مدرسة أخرى غير المقدين بها حاليا لجلسة 26 مارس للنطق بالحكم .

إصابة فتاتين صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق بمصر الجديدة

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغ من مستشفى هليوبوليس باستقبالها فتاتين، مقيمتين بالمطرية، بهما بعض الإصابات بأماكن متفرقة وبسؤالهما قررت إحداهما بأنهما أثناء عبور الطريق اصطدمت بهما سيارة مجهولة، لاذت بالفرار، ونتج عن ذلك إصابتهما ولم تتهم أو تشتبه فى إصابتهما جنائياً .

النقض تحيل أوراق 6 متهمين للمفتى لاستطلاع الرأى فى إعدامهم

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة - رئيس مجلس القضاء الأعلى، إحالة 6 متهمين لفضيلة المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامهم لاتهامهم بالترصد بإحدى مزارع الدواجن بكفر الشيخ لعدد من تجار الدواجن حاملين الأسلحة النارية للقيام بسرقة أموالهم التى جمعوها من البيع لتجار الجملة وتربصوا بهم حتى ما أن ظفروا بهم فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية فقتلوا إثنين وأصابوا عدداً آخر من التجار ومن معهم وتمكنوا من سرقة مائتى ألف جنية.وتم القبض على المتهمين في الواقعة، حيث اعترف عدد منهم بارتكاب الواقعة.

مجلس الدولة يلغى قرار "المجتمعات العمرانية" بتحصيل رسوم تعلية بنسبة 25 ٪؜

ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 "، قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتحصيل رسوم تعلية تعادل 25% من ثمن قطعة أرض مملوكة لمواطن ومساحتها 554 مترا مربعا، لتعلية الدور الثانى، وألزمت بمنحه الترخيص التعلية بدون رسوم.

الرقابة ‏تضبط تشكيلا عصابيا تلاعب بالنقد الأجنبي ..صور

تمكنت الهيئة من رصد أفراد ‏التشكيل العصابي المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي وعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة ‏والتي تأكد لها جدية التحريات وقامت بإصدار الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي ‏وتمكن فريق العمل المكون من عدد 150 ‏من عناصر جهات انفاذ القانون، ضبط عدد 15 متهما بارتكاب جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي بمحافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة.

والدة شهيد الشهامة بأبو النمرس .. "مراد" حرق قلبى على ابنى.. فيديو

طالبت والدة "محمد عبد الحى" الشهير بشهيد الشهامة، بقرية منيل شيحة بأبو النمرس، بالقصاص من المتهم بقتل ابنها، بإطلاق النار عليه، خلال وجوده بمحل السوبر ماركت الخاص به، انتقاما منه لدفاعه عن ربة منزل وزوجها منذ 3 سنوات، من اعتداء على يد القاتل، مؤكدة أنه لا توجد أى خلافات بين ابنها والمتهم، تدفعه لارتكاب الجريمة، وأن القاتل "مراد" حرق قلبها على ابنها.