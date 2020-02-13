سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 9 من مسلحي الفصائل الموالية لتركيا في معارك مع "قسد" بريف الحسكة

الخميس، 13 فبراير 2020 10:00 ص
مقتل 9 من مسلحي الفصائل الموالية لتركيا في معارك مع "قسد" بريف الحسكة سوريا- ارشيفيه
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 9 من مسلحي الفصائل الموالية لتركيا في معارك مع "قسد" بريف الحسكة وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، جاء ذلك وسط اشتباكات عنيفة اندلعت بعد منتصف ليل الأربعاء بين “القوات الكردية” وفصائل من المواليه لتركيا على محور قرية كفر كلبين بريف حلب الشمالي، مما أدى إلى مقتل 3 عناصر من الجيش الوطني وجرح 5 آخرين، تزامنا مع قصف المدفعية التركية مواقع انتشار “القوات الكردية” وقوات النظام في مطار منغ العسكري ومحيط تل رفعت شمال حلب.

وكان المرصد أعلن فى وقت سابق  أن الطائرات الحربية الروسية شنت 97 غارة على ريفى حلب وإدلب، وكانت موسكو اتهمت أنقرة بعدم تنفيذ التزاماتها بشأن الوضع فى إدلب السورية، مشيرة إلى أن هذا هو سبب تفاقم الوضع فى هذه المنطقة، وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفى الأسبوعى، اليوم الأربعاء "إن أسباب التدهور الحالى، الذى تشهده إدلب السورية، يتمثل فى فشل تركيا المزمن فى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة سوتشى الموقعة فى 17 سبتمبر 2018، ونقل أنقرة لوحدات ما يعرف بـ"المعارضة المسلحة المعتدلة" إلى شمال شرق سوريا وإلى ليبيا".

 

 

 


سوريا

تركيا

ريف الحسكة

قسد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة