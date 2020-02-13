هند المغربي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 9 من مسلحي الفصائل الموالية لتركيا في معارك مع "قسد" بريف الحسكة وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، جاء ذلك وسط اشتباكات عنيفة اندلعت بعد منتصف ليل الأربعاء بين “القوات الكردية” وفصائل من المواليه لتركيا على محور قرية كفر كلبين بريف حلب الشمالي، مما أدى إلى مقتل 3 عناصر من الجيش الوطني وجرح 5 آخرين، تزامنا مع قصف المدفعية التركية مواقع انتشار “القوات الكردية” وقوات النظام في مطار منغ العسكري ومحيط تل رفعت شمال حلب.

وكان المرصد أعلن فى وقت سابق أن الطائرات الحربية الروسية شنت 97 غارة على ريفى حلب وإدلب، وكانت موسكو اتهمت أنقرة بعدم تنفيذ التزاماتها بشأن الوضع فى إدلب السورية، مشيرة إلى أن هذا هو سبب تفاقم الوضع فى هذه المنطقة، وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفى الأسبوعى، اليوم الأربعاء "إن أسباب التدهور الحالى، الذى تشهده إدلب السورية، يتمثل فى فشل تركيا المزمن فى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة سوتشى الموقعة فى 17 سبتمبر 2018، ونقل أنقرة لوحدات ما يعرف بـ"المعارضة المسلحة المعتدلة" إلى شمال شرق سوريا وإلى ليبيا".