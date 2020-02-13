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مصرع عامل وإصابة آخرين باختناق أثناء تطهير بيارة صرف صحى فى سوهاج

الخميس، 13 فبراير 2020 03:28 م
مصرع عامل وإصابة آخرين باختناق أثناء تطهير بيارة صرف صحى فى سوهاج إسعاف - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقى شخص مصرعه، وأصيب أخرين عقب تعرضهم لحالة اختناق أثناء عملية تطهير بيارة للصرف الصحى بناحية قرية الحلافى دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى التابعة لإدارة الحماية المدنية لاستخراج الجثة والمصابين.

 

كان اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة عاملين ووفاة أخر أثناء قيامهم بأعمال تطهير بئر للصرف الصحى بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

 

وعلى الفور أنتقل إلى مكان الواقعة، العميد أحمد شمندى، مأمور مركز شرطة طما، وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد عبد الرؤف، رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد رشاد، معاون مباحث المركز بورود بلاغ بسقوط 3 أشخاص داخل بيارة صرف صحي بأحد المنازل بقرية الحلاقي بناحية كوم غريب، دائرة المركز، وتبين من الفحص مصرع أحمد البدي، 31 سنة، عامل، وإصابة كل من محمد عادل، 32 سنة، وعلي ناصر، 30 سنة باختناق.

 

وأشارت التحريات إلى أن المتوفي والمصابين أصيبوا بحالة اختناق أثناء تطهيرهم بيارة صرف صحي داخل منزل بناحية الحلاقي بقرية كوم غريب، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طما المركزي، وتم تحويل المصابين لمستشفي أسيوط الجامعي.

 

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق تم فرض كردون أمنى بالمنطقة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لمتابعة مكان الحفر ومنع الاستكمال فيه تجنبا لوقوع حوادث أخرى.

 

يذكر أن عامل لقى مصرعه، وأصيب آخر، بعد أن سقطا فى بيارة" لمياه الصرف الصحى خاص بأحد المنازل أثناء تطهيره بقرية صفط الشرقية التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف.

 

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعى أحمد عطيه موسى 32 سنة، عامل، ومقيم بمركز الوسطى وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة آخر محمود جابر عمار 30 سنة، عامل، ومقيم بمركز الوسطى مصابا بغيبوبة وتم نقله إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 


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