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مصدر: لا ضحايا مصريين فى حادث انهيار جدار رملى فى الكويت

الخميس، 13 فبراير 2020 01:39 م
مصدر: لا ضحايا مصريين فى حادث انهيار جدار رملى فى الكويت انهيار جدار رملى بالكويت
كتب: أحمد جمعة

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أكد مصدر دبلوماسي مصرى عدم سقوط ضحايا مصريين في حادث انهيار الجدار الرملى الذى وقع فى مدينة المطلاع السكنية بالكويت، مشيرا إلى أن السفارة المصرية فى الكويت لم تتلقى أى معلومات حول سقوط ضحايا مصريين في الحادث.

 

كانت الإدارة العامة للإطفاء فى الكويت قد أعلنت، الخميس، أن الحصيلة النهائية لحادث انهيار الجدار الرملى الذى وقع فى مدينة المطلاع السكنية، بلغت 6 وفيات يحملون جنسية ونيبال و3 إصابات، فى ضاحية N5، خلال تنفيذهم أعمال تمديد الصرف الصحي تحت الأرض الذى وقع مساء أمس.

 

فيما أصدر مدير عام الإدارة العامة للإطفاء، الفريق خالد المكراد، تعليماته بعد تفقده للموقع، لفتح تحقيق بجانب الجهات المسؤولة لمعرفة أسباب الحادث.

 

وذكرت صحيفة القبس الكويتية، أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، بعث برقيات تعازٍ إلى أسر المتوفين العاملين فى مشروع المطلاع السكني، إثر حادث سقوط وانهيار داخل المشروع، وأعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا الحادث المؤسف، راجيا لهم الرحمة، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، ويمنّ على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

 

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد برقيات للتعزية مماثلة.

 

وأضاف المصدر، إن رجال الإطفاء وعقب الانتهاء من الحادث سيرفعون تقريرهم الى الجهات المختصة بشأن توافر اشتراطات السلامة للعمال من عدمه

 

فيما كشف مصدر بالرعاية السكنية، أن عدداً من القيادات توجّهوا إلى الموقع لمعاينته، متوقعا ان يتم تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة لمعرفة أسباب الانهيار، وبيّن المصدر ان السكنية ستتخذ اجراءاتها مع المقاول في حال تبين عدم التزامه شروط الأمن والسلامة في الموقع، موضحا ان بنود العقد المبرمة بين الطرفين تلزمه توفير معدّات السلامة والبيئة الآمنة للعمال.

 

وقررت الإدارة العامة للرعاية السكنية، إيقاف العمل في موقع الانهيار الرملي بمشروع مدينة المطلاع السكنية، إلى حين انتهاء الإجراءات الرسمية حياله، مؤكدة أن سير العمل في بقية مواقع المشروع لن يتأثر بالحادث.


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