مرضى تعافوا من كورونا يلتقطون صورا مع الأطقم الطبية بمستشفى صيني.. فيديو

ظهر بعض المرضى المتعافين من فيروس كورونا القاتل في إحدى مستشفيات الصين وهم يلتقطون صورًا تذكارية مع أطقم الأطباء والممرضين الذين اعتنوا بهم خلال رحلة علاجهم، وعرضت وسائل إعلام محلية صينية مقاطع فيديو للمرضى المتعافين وهم يصطفون بجانب الأطباء والممرضين في لحظات تذكارية، إضافة إلى ذلك أهدى الأطباء بعض المرضى المتعافين من فيروس كورونا باقات من الزهور للتعبير عن سعادتهم بتماثلهم للشفاء.

🏥 Patients that have recovered from the #coronavirus walk out of hospitals and pose for photos with the doctors that cared for them.



700+ people have been discharged in China after recovering from the virus #CoronavirusOutbreak #新型肺炎 pic.twitter.com/rfETn4upch