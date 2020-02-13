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مرضى تعافوا من كورونا يلتقطون صورا مع الأطقم الطبية بمستشفى صيني.. فيديو

الخميس، 13 فبراير 2020 10:50 ص
مرضى تعافوا من كورونا يلتقطون صورا مع الأطقم الطبية بمستشفى صيني.. فيديو مريض يظهر فى صور تذكارية مع الاطقم الطبية
كتب محمد شعلان

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ظهر بعض المرضى المتعافين من فيروس كورونا القاتل في إحدى مستشفيات الصين وهم يلتقطون صورًا تذكارية مع أطقم الأطباء والممرضين الذين اعتنوا بهم خلال رحلة علاجهم، وعرضت وسائل إعلام محلية صينية مقاطع فيديو للمرضى المتعافين وهم يصطفون بجانب الأطباء والممرضين في لحظات تذكارية، إضافة إلى ذلك أهدى الأطباء بعض المرضى المتعافين من فيروس كورونا باقات من الزهور للتعبير عن سعادتهم بتماثلهم للشفاء.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، تسجيل 1362 حلة وفاة و59651 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، وأوضحت اللجنة – فى تقريرها اليومى - أن سبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة يعود إلى أن مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس) استخدمت طريقة جديدة وسجلت 14840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، حيث تتضمن الأرقام 13332 حالة مشخصة سريريا، والتي تم اعتبارها حالات مؤكدة ابتداء من اليوم، وأن التعديل في الحساب تم إجراؤه لمنح الذين تم تشخيصهم سريريا العلاج القياسي للحالات المؤكدة في الوقت المناسب.

مريض يظهر فى صور تذكارية مع الاطقم الطبية
مريض يظهر فى صور تذكارية مع الاطقم الطبية

 

وتابعت اللجنة أن المقاطعة سجلت كذلك 242 حالة وفاة بينها 135 حالة سريرية يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في المقاطعة المتضررة بشدة وصل حاليا إلى 48206 حالات.

 

ومن المقرر أن يتولى 2600 موظف طبي إضافي من القوات المسلحة الصينية مهمة علاج المرضى في اثنين من المستشفيات في مدينة "ووهان" مركز تفشي فيروس كورونا الجديد بمقاطعة هوبي.

 

ومن جهته، أصدر فريق عمل مشترك تابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) منشورا بشأن تنظيم استخدام أنظمة التكييف والتهوية في المكاتب والأماكن العامة وسط جهود احتواء فيروس كورونا الجديد، حيث يجب إيقاف هذه المرافق حال التعرف على حالة مشتبه بها أو مؤكدة للإصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس في الأماكن المذكورة.


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