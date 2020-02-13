محافظ الشرقية يدرج كوبرى النوافعة للخطة الهندسية للصيانة بالرى

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه قام بمخاطبة مديرية الرى بشأن شكوى الأهالى من تهالك أجزاء كوبرى ترعة بفاقوس النوافعة عند ميزانيه الشيخ رزيق، عبر مبادرة " سبيها علينا "، أفادت أنه تم إدراجه ضمن خطط الهندسة لصيانة الكبارى.

وقال محافظ الشرقية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، الوحدة المحلية بالنوافعة، أفادت أن هذا الكوبرى خارج نطاق رئاسة مركز ومدينة فاقوس ويتبع مركز أبو كبير، كما أفادت الوحدة المحلية ببنى صريد بأنه تم غلق الكوبرى عند مخاطبتها على الرغم من أن هذا الكوبرى لا يتبع مركز فاقوس وذلك حرصا على أرواح المواطنين ولأنه قريب من نطاق الوحدة المحلية ببنى صريد وتم مخاطبة الرى " رى غرب" مره أخرى والذى أفاد بأن هذا الكوبرى أمام قرية رعنه المؤدى إلى قرية الشيخ رزيق تم إدراجه ضمن خطط الهندسة لصيانة الكبارى وأحالوه للجهة بالكتاب رقم ٢٦٩٥ فى ٩/٢/٢٠٢٠.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم قفل الكوبرى من الجهتين بمعرفة الوحدة المحلية ببنى صريد ومرفق طيه محضر إجراءات التنفيذ ورد الوحدة المحلية ببنى صريد.

وكان القارئ فوزى محمد أحد أهالى محافظة الشرقية، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" من تهالك أجزاء كوبرى ترعة بفاقوس النوافعة عند ميزانيه الشيخ رزيق محافظه الشرقية.

وتابع القارئ عبر رسالته لصحافة المواطن: رصدت بعض الصور التى تدل على تهالك سقوط أجزاء من الكوبرى المتهالك والتى من الممكن أن تؤدى لكارثة محققة حال سقوطها سواء على مركبة أو سقوطها على أحد المارة.

وناشد القارئ المسئولين بضرورة حل المشكلة فورا قبل وقوع كارثة.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.