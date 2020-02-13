محافظ الدقهلية: الكشف على 1680 شخصًا فى قافلة طبية مجانية بقرية أبو خالد

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن إجراء الكشف على 1680 مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية ميت ابو خالد مركز ميت غمر خلال يومين، وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 137 مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، واجراء أشعة عادية وموجات صوتية ل 135 حالة، و 296 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات .
وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن اقامتهم.
وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة استمرت على مدار يومين فى شهر فبراير الجاري، وضمت 15عيادة متخصصة شملت 2عيادة باطنة و2عيادة اطفال و2 عيادة عظام وعيادة جراحة عامة وعيادة جراحة مسالك بولية وعيادة لجراحة الأنف والاذن والحنجرة وعيادة لجراحة العيون وعيادة لأمراض القلب والأوعية الدموية وعيادة للأمراض النفسية والعصبية وعيادة للامراض الجلدية والتناسلية وعيادة لتنظيم الأسرة وعيادة لجراحة الفم والاسنان.
يذكر بأن أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انه تم ضبط طن ونصف لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإحدى ثلاجات حفظ اللحوم بميت غمر وامر باعدام المضبوطات واحاله الواقعة للنيابه لاعمال شئونها .
جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم المنجى، وكيل وزارة الطب البيطري، بشان نتائج حملات المرور والتفتيش بمديرية الطب البيطري بالتعاون مع قطاعات التموين ومباحث التموين وأكد الدكتور مختار على اهميه اتخاذ كافه الاجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.
وفى سياق آخر، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انه تم منح مساعدات مالية للاسر الاولى بالرعاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، فى شهر يناير الماضى من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعى التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بإجمالى 368 ألف جنيه وقد استفاد منها ما يقرب من 1400 أسرة.
جاءت تصريحات الدكتور مختار بعد اطلاعة على التقرير المقدم من المحاسب السيد عبد الفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة ، وقد أكد محافظ الدقهلية ان كافة اجهزة المحافظة لا تدخر جهدا فى سبيل تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للاسر الاولى بالرعاية فى نطاق المحافظة وامر المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بضرورة توسيع قاعدة الاستفاده لهذه الاسر لزياده وتقديم كل الرعاية لهم .
جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاسر الاولى بالرعاية والعمل على توفير حياة كريمة لهم بجميع المحافظات.
يذكر بأن أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن إجراء الكشف على 1680 مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية ميت ابو خالد مركز ميت غمر خلال يومين.
وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 137 مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، واجراء أشعة عادية وموجات صوتية ل 135 حالة، و 296 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات .
وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن اقامتهم.
وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة استمرت على مدار يومين فى شهر فبراير الجاري، وضمت 15عيادة متخصصة شملت 2عيادة باطنة و2عيادة اطفال و2 عيادة عظام وعيادة جراحة عامة وعيادة جراحة مسالك بولية وعيادة لجراحة الأنف والاذن والحنجرة وعيادة لجراحة العيون وعيادة لأمراض القلب والأوعية الدموية وعيادة للأمراض النفسية والعصبية وعيادة للامراض الجلدية والتناسلية وعيادة لتنظيم الأسرة وعيادة لجراحة الفم والاسنان.
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