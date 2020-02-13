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محافظ البحر الأحمر يوجه بتشكيل لجنة لبحث أسباب نفوق دولفين بالغردقة

الخميس، 13 فبراير 2020 09:17 ص
محافظ البحر الأحمر يوجه بتشكيل لجنة لبحث أسباب نفوق دولفين بالغردقة محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى
(أ ش أ)

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وجه محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، بتشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر لبحث أسباب نفوق أحد الدلافين بشواطئ أحد فنادق الغردقة، حيث وجه المحافظ بنقل الدولفين إلى معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة لتأمين عملية النقل، وطالب المحافظ - في بيان اليوم - بالإستعانة بفريق عمل من باحثي المحميات ومعهد علوم البحار والمصايد لعمل الفحص الظاهري وتشريح الدولفين لفحص المعدة والأمعاء وسحب عينات لتحديد لتحديد أسباب النفوق، وإعداد تقرير وبيان أسباب النفوق وتحنيط الدولفين.

وكانت محميات البحرالأحمر قد عثرت على دولفين نافق علي شاطئ إحدى القرى السياحية ويسمي هذا النوع باسم "الحوت الكاذب"، والذي يبلغ طولة قرابة 5 أمتار وكان أول ظهور له بمياه البحرالأحمر عام 1985 وأخر ظهور له عام 2012.

من جانبه قال الدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر، إنه ورد بلاغ لمحميات البحر الأحمر يفيد بالعثور على دولفين نافق بالقرب من شواطئ إحدى القرى السياحية بالغردقة، وانتقلت على الفور لجنة من محميات البحر الأحمر لمعاينة الحوت .

وأضاف مدير محميات البحر الأحمر في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحوت من نوعية  "القاتل الكاذب"(False killer whale"  وهو من فصيلة الدلافين ويبلغ طوله 5 أمتار وتم نقله من إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه وكذلك تحنيطه لوضعه بالمتحف الخاص بعهد علوم البحار .
 
وكشف مصدر عن أن تلك النوعية من الحيتان يكون سبب نفوقها بسبب تغيبه من السرب التابع له، أو أن هناك تصادما حدث له من لنش أو مركب أثناء إبحاره .

وكانت محميات البحر الأحمر رصدت في عام 2018  مجموعة ما بين 10 إلى 12 دولفين من نوع القاتل الكاذب بالقرب من جزيرتى مجاويش وأبو منقار للمرة الثالثة، وأن ظهور الدولفين القاتل الكاذب يعد حدثًا نادرًا دليلاً على التنوع البيولوجى التى تتميز به بيئة البحر الأحمر.

وأكدت المحميات آنذاك أن الدولفين "القاتل الكاذب" من الدلافين النادر ظهورها بمياه البحر الأحمر، حيث تم رصده اليوم بالقرب من جزيرة مجاويش أبو منقار وسط حالة من الفرحة لظهوره من قبل العاملين بالنشاط البحرى وكذلك السياح، ولا يقل طول الواحد منهم عن 5 أمتار.

كما أن الدولفين يسمى علميًا "killer false whale" ويطلق عليه القاتل الكاذب لوجه الشبه الكبير بينه وبين الحوت القاتل ويعد من فصيلة الحيتان ويبلغ طوله 5 أمتار .

وأشار إلى أن أول ظهور للدولفين الكاذب بمياه البحر الأحمر حسب تسجيلات رسمية كان فى عام 1985 وآخر ظهور تم رصده خلاله كان فى 28 إبريل 2012 وآخرها من مده قريبة فى منطقة الشيرتون بمدينة الغردقة أن رصد الدولفين القاتل الكاذب يضاف إلى قائمة الكائنات البحرية التي تم رصدها في البحر الأحمر خلال السنوات الماضية وبينها القرش الحوتى والحوت الأحدب وسمكة الشمس.


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