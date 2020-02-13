سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة توقع عقود للتصالح فى مخالفات البناء بقيمة 7.2 مليون جنيه

الخميس، 13 فبراير 2020 01:28 م
محافظة الجيزة توقع عقود للتصالح فى مخالفات البناء بقيمة 7.2 مليون جنيه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة توقيع 3 عقود للتصالح فى مخالفات البناء بحى الطالبية وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمقابل تصالح يصل إلى 2,7 مليون جنيه للتصالح بالحالات الثلاث.
 
أشار محافظ الجيزة إلى أن المخالفة الأولى المتصالح عليها تقع فى عقار بشارع المجاهدين وكانت المخالفات تشمل التعدى على المناور والبروزات بالأدوار الأرضى والأول والثانى واستكمال غرف السطح حيث قام مقدم طلب التصالح باستيفاء كافة المستندات المطلوبة لاستخراج تقرير السلامة الانشائية.
 
وأكد راشد أنه فور انتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن أثبت جديته وتم السير فى إجراءات التصالح حيث قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة حوالى 50 ألف جنيه للتصالح وتسلم شهادة تصالح عن العقار ما يضمن له عدم إدراج العقار ضمن الإزالات المقرر تنفيذها.
 
وأشار المحافظ أنه تم توقيع حاله تصالح أخرى بشارع الثلاثينى الجديد ملك المواطن عماد حامد ياسين وقد قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة 830 ألف جنيه للتصالح وقد تسلم شهادة تصالح عن العقار.
 
كما أوضح المحافظ أنه تم توقيع حاله تصالح ثالثه بحى الطالبية بعقار تم بناؤه بدون ترخيص وقد تم سداد قيمة المخالفة والبالغة 1,8 مليون جنيه للتصالح وقد تسلم شهادة تصالح عن العقار.
 
وأكد محافظ الجيزة أنه جارى توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين مشيرا إلى أنه فى حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، موضحا أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدى.
 
ودعا محافظ الجيزة المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بالتقدم فى إنهاء إجراءات التصالح واثبات الجدية وخاصة فى ظل موافقه رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكدا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها فى مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات فى تهالكها.
 

التصالح

قانون التصالح

مخلفات البناء

الجيزة

اخبار الجيزة

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة