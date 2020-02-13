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مايكل بلومبرج دفع أموالاً لمشاهير السوشيال ميديا لدعمه في انتخابات الرئاسة

الخميس، 13 فبراير 2020 09:45 م
مايكل بلومبرج دفع أموالاً لمشاهير السوشيال ميديا لدعمه في انتخابات الرئاسة مايكل بلومبرج
كتبت:نهال طارق

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قام مايكل بلومبرج المرشح الرئاسي في الانتخابات الأمريكية 2020 بدفع الأموال لبعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي لنشر صور ساخرة عنه بسبب عرضه الديمقراطي، وفقا لما نشرته شبكة سي ان بي سي الامريكية.

كان الرئيس السابق لبلدية محور لعدد من الـ"memes" الساخرة التي يتم تداولها على موقع إنستجرام، ومن الملاحظ أن كل صورة تظهر أنها تحت رعايته ويصور أحد حسابات Instagram مايكل بلومبرج وهو يرسل رسالة مباشرة يطلب من خلالها نشر صورة ليعلم للجميع معرفة أنه المرشح الرائع.

كما ظهر منشور آخر على حساب تانك سيناترا الذي يضم أكثر من 2 مليون متابع يحتوى على مقطع من منافسه الديمقراطي بيرني ساندرز يطلب الدعم المالي. لكن النص يقرأ بدلاً من ذلك: "أطلب مرة أخرى (أنت) أن تجعلني أبدو رائعًا".

ووفقا للتقرير فان جميع المشاركات هي إعلانات ساخرة تأتي مع إخلاء مسئولية الرعاية حتى تانك سيناترا واسمه الحقيقي جورج ريش، يقول: "نعم هذا برعاية مايكل بلومبرج.

وقالت سابرينا سينج المتحدث الرسمي باسم بلومبرج لقناة سي إن بي سي. "لقد تعاونت مايك بلومبرج 2020 مع المبدعين الاجتماعيين للتعاون مع الحملة في حين أن الاستراتيجية المتبعة قد تكون جديدة في السياسة الرئاسية فإننا نراهن أنها ستكون مكونًا فعالًا للوصول إلى الناس أينما كانوا والتنافس مع العملية الرقمية القوية للرئيس ترامب."

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أبلغت سابقًا عن نداء بلومبرج لمشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قالت إن حملته قد استغل موقع Meme2020 التي لها روابط مع شركة جيري الإعلامية لإنشاء "شخصية ساخرة تدرك نفسها بنفسها حول بلومبرج

كما ذكرت صحيفة ديلي بيست أن بلومبرج كانت يتجه إلى "أصحاب النفوذ الجزئي" لإنشاء محتوى برعاية مقابل رسوم ثابتة قدرها 150 دولار. عادةً ما يكون لدى هؤلاء الأشخاص على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي قاعدة معجبين من 1000 إلى 100،000 متابع.


مايكل بلومبرج

انتخابات الرئاسة الامريكية 2020

مواقع التواصل الاجتماعي

انستجرام

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