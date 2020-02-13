ماذا دار بين الخشت ومفتى الجمهورية حول قضية تجديد الخطاب الدينى.. اعرف التفاصيل

الخشت: العودة إلى الأصول النقية وتجديد فهم المتن المقدس من أجل الوصول إلى خطاب ديني جديد.. والقرآن والسنة ليسا تراثًا

شوقى علام : لابد من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الخميس، الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، فى مكتبه بمبنى القبة، لمناقشة سبل التعاون بين جامعة القاهرة ودار الإفتاء المصرية فى مجال البحث العلمى على مستوى الكليات.

وتبادل الدكتور الخشت مع فضيلة مفتي الجمهورية، مناقشة عدد من القضايا الهامة وعلى رأسها قضية التجديد، حيث تم التأكيد على ضرورة تغيير الفتوى بتغير ظروف العصر وتغير الزمان والمكان.

وأشار الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن الجامعة منذ قليل، إلى أن الفتوى لابد وأن تتماشى مع العادات والأعراف والأحوال، خاصة وأن هذه الأمور تتغير من زمن لأخر ومن مكان لآخر، مشددًا على أن ما تم توارثه من الفقهاء اجتهاد مقيد بزمانه ومكانه.

وقال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن تجديد الخطاب الدينى ضرورة قصوى، ولابد من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، وفى الوقت نفسه هناك معايير وضوابط عند الإفتاء الشرعى عبر وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة.

من جهة أخرى أثنى الدكتور الخشت، على مقالات مفتى الجمهورية حول منهجية إدارة الخلاف الفقهى، حيث أشار الدكتور شوقى علام إلى أن القواعد المنظمة لإدارة الخلاف الفقهى والتى أقرها الفقهاء تؤكد على حسن الظن بالأخر والحوار والأدب مع المخالف وعدم الإنكار على المخالف أى عدم معاتبته على رأيه أو نهيه عن العمل بهذا الرأى أو الطعن على الرأى لمجرد إنه مخالف.

وأكد الدكتور الخشت، على أن مشروع جامعة القاهرة القومي حول تطوير العقل المصري، في القلب منه تطوير العقل الديني، مشددًا على أن الجامعة تفتح منذ عامين حوارًا مجتمعيًا مع المفكرين والمثقفين والأكاديمين حول سبل تأسيس عصر دينى جديد، بالرجوع إلى الأصول النقية وتجديد فهم المتن المقدس من أجل الوصول إلى خطاب ديني جديد.

وأضاف الدكتور الخشت أن القرآن والسنة ليسا تراثًا، بل فوق التراث، ولكن التراث ھو ما أنتجه علماء التفسیر والفقهاء وعلماء الجرح والتعديل وشراح الحدیث وغيرهم من العلماء في كافة المجالات، علاوة على العادات والتقاليد ومنتجات الثقافات الأخرى.