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لأول مرة منذ انتخابه رئيسا لحكومة كردستان.. بارزانى فى مؤتمر ميونيخ للأمن

الخميس، 13 فبراير 2020 12:17 م
لأول مرة منذ انتخابه رئيسا لحكومة كردستان.. بارزانى فى مؤتمر ميونيخ للأمن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى
وكالات

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توجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى، الخميس، الى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2020.

ووفقا لـ"موازين نيوز"، ذكر بيان لمكتبه الإعلامى، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى توجه، اليوم، الى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ للأمن 2020 والذى ستنطلق أعماله فى 14 – 16 من الشهر الجارى فى مدينة ميونيخ الألمانية".

وأضاف البيان، أن "من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة مع العديد من كبار المسؤولين المشاركين من شتى الدول فى الدورة الـ56 للمؤتمر الأمنى العالمى".

وتابع، أنه "على هامش المؤتمر، سيناقش رئيس الحكومة مع صناع القرار العالميين الأزمات الراهنة في المنطقة والتحديات الأمنية المستقبلية وملفات أخرى ذات صلة".

وقال رئيس الوزراء فی تصریح صحفي قبيل مغادرته الى ألمانيا: "سنبحث على هامش المؤتمر مع المسؤولين العالميين، تضحيات قوات البيشمركة البطلة في الحرب ضد الإرهاب"، مضيفاً "كما سنناقش معهم التهديدات الإرهابية المستمرة لتنظيم داعش والتي تتطلب تنسيقاً أكبر من قبل المجتمع الدولي لمجابهتها".

وهذه أول مشاركة لمسرور بارزاني في مؤتمر ميونيخ للأمن 2020، منذ أن تم انتخابه رئيساً لحكومة إقليم كردستان العام الماضي، لكنه سبق أن شارك في الدورات السابقة للمؤتمر حين كان يشغل منصب مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان في السنوات الماضية.


مؤتمر مونيخ

بارزانى

كردستان

العراق

المانيا

داعش

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