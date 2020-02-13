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لأول مرة منذ أكثر من10سنوات.. إصدار أول رخصة لاستخراج الذهب بمصر لشركة كندية

الخميس، 13 فبراير 2020 03:29 م
لأول مرة منذ أكثر من10سنوات.. إصدار أول رخصة لاستخراج الذهب بمصر لشركة كندية سبيكة ذهب
رويترز

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قالت أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب، اليوم الخميس، إن مصر وافقت على رخصة تعدين لها هى الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسى فى البلاد سنتامين برخصة قبل أكثر من 10 سنوات.

 

وبحسب موقعها على الإنترنت، نالت سنتامين رخصتها للعمل فى مصر قبل ما يزيد عن 10 سنوات. وكانت مصر سنت العام الماضى قانونا جديدا للتعدين فى مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

 

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، نفذت فى الفترة الماضية، حملة مكبرة على مدار يومين لمداهمة 10 مواقع تقوم بأعمال التنقيب والتنقية غير شرعية لاستخراج الذهب، بالمنطقة الصناعية بالعلاقى جنوب شرق مدينة أسوان.

 

وأكد العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه تم تنفيذ قرارات إزالة صادرة ضد الورش التى تقوم بأعمال التنقيب والتنقية الجائرة وغير الشرعية لاستخراج الذهب، مشيرا إلى أن الحملة جاءت فى إطار سعى الحكومة الجاد للقضاء على ظاهرة التنقيب العشوائى بالتنسيق مع الجهات المختصة والاستمرار فى هذه الحملات من أجل التصدى بكل شدة وحزم لمحاولات الإعتداء على خام الذهب والحيلولة دون إستنزافه بعمليات التنقيب الجائر وإستخراجه بشكل قانونى.


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كندا

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