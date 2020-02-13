سول(أ ش أ)

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، تمديد فترة الحجر الصحى المفروض على المواطنين والأجانب من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد إلى 30 يوما، وأوضحت وسائل إعلام حكومية كورية شمالية، وفقا لموقع /نورث كوريا نيوز/ الإخباري، الذي يبث من العاصمة الكورية الجنوبية (سول) أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطوات التي تتخذها (بيونج يانج) في إطار حالة الطواريء الوطنية الأوسع نطاقا والرامية إلى مكافحة تفشي الفيروس.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم، بأن السلطات في (بيونج يانج) قامت بتمديد الفترة الزمنية التي يظل بموجبها المواطنون والأجانب تحت الحجر الصحي لمدة 30 يوما، في الوقت الذي يتخذ فيه الشطر الشمالي إجراءات طواريء لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

ووافقت الجمعية الشعبية العليا في البلاد (البرلمان) على هذا القرار.

وكانت كوريا الشمالية أرسلت حوالى 500 عامل إلى حدود البلاد مع الصين، وذلك فى أحدث خطوة للحيلولة دون دخول فيروس "كورونا الجديد" إلى أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن تقرير صادر عن الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الصليب الأحمر الكورى الشمالى أرسل المتطوعين مؤخرًا للمساعدة في عمليات الحجر الصحي على الحدود بناء على طلب الحكومة.

وتكثف كوريا الشمالية جهودها لمنع دخول فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين وظل يكتسح العالم بأسره.

وأطلقت كوريا الشمالية مؤخرا نظام الطوارئ الوطني ضد فيروس "كورونا الجديد"، وعززت الرقابة على الحدود وجهود الحجر الصحي ضد الوافدين من الصين وفحص جودة المياه في جميع أنحاء البلاد، ولم ترصد أي حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.