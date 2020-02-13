وأفادت تقارير إعلامية اليوم، بأن السلطات في (بيونج يانج) قامت بتمديد الفترة الزمنية التي يظل بموجبها المواطنون والأجانب تحت الحجر الصحي لمدة 30 يوما، في الوقت الذي يتخذ فيه الشطر الشمالي إجراءات طواريء لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.
ووافقت الجمعية الشعبية العليا في البلاد (البرلمان) على هذا القرار.