فيديو.. كيف رفعت وزارة الصحة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

كتب وليد عبد السلام

رفعت وزارة الصحة درجة الاستعدادات فى 14 محافظة، بها منافذ برية وبحرية وجوية، ضمن إجراءات الحجر الصحى، لمنع انتشار فيروس كورونا عبر القادمين من الخارج، خاصة فى ظل انتشار المرض فى أكثر من 30 دولة فى مقدمتهم الصين.

"اليوم السابع" يستعرض فى الفيديو التالى طوارئ وزارة الصحة فى 14 محافظة لمنع انتشار فيروس كورونا من المطارات والموانئ.

- أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ فى 14 محافظة للتصدى لفيروس كورونا

- الخطة شملت المحافظات التى بها منافذ برية وبحرية وجوية لمنع تسرب الفيروس عبر القادمين من الخارج

- تم تخصيص 14 مستشفى حميات لاستقبال المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا

- تجهيز غرف عزل للحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس

- توفير الكواشف الطبية الخاصة بالكشف عن المرض

- تجهيز فرق طبية خاصة للتعامل مع الحالات منعا لنقل العدوى

- التأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الطبية

- زيادة فرق الحجر الصحى بالمطارات والموانئ للتأكد من الفحص الشامل للقادمين من الخارج