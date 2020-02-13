كثرة الجلوس يرفع خطر الإصابة بالاكتئاب لدى المراهقين

كتب بيتر إبراهيم

وجدت دراسة جديدة بقيادة جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس أن قضاء وقت طويل فى الجلوس أو ما يعرف باسم "السلوك المستقر" يرتبط بزيادة خطر ظهور أعراض الاكتئاب لدى المراهقين.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة لانسيت للطب النفسى أن 60 دقيقة إضافية من النشاط الخفيف (مثل المشى أو القيام بالأعمال المنزلية) فى عمر 12 عامًا ارتبطت بانخفاض بنسبة 10% في أعراض الاكتئاب عند سن 18 عامًا.

وقال المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور "هارون كاندولا" أستاذ الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا "تشير نتائجنا إلى أن الشباب غير النشطين بمعدل كبير من اليوم طوال فترة المراهقة يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بالاكتئاب في عمر 18 عامًا".

وتابع "كاندولا": "لقد وجدنا أنه ليس فقط من أشكال النشاط المكثفة التي تعد جيدة لصحتنا العقلية، ولكن بأي درجة من المرجح أن يكون النشاط البدني الذي يمكن أن يقلل من الوقت الذي نقضيه في الجلوس مفيدًا".

وأضاف: "يجب أن نشجع الناس من جميع الأعمار على التحرك أكثر ، والجلوس بشكل أقل ، لأنه أمر جيد لصحتنا الجسدية والعقلية."

ولتأكيد نتائج الدراسة، استخدم فريق البحث بيانات من 4257 من المراهقين ، الذين شاركوا في الأبحاث الطولية منذ الولادة كجزء من دراسة لجامعة بريستول لأفواج التسعينيات، وارتدى الأطفال مقاييس التسارع لتتبع حركتهم لمدة 10 ساعات على الأقل لمدة ثلاثة أيام على الأقل ، في سن 12 و 14 و 16.

وأبلغت مقاييس التسارع عما إذا كان الطفل يشارك في نشاط خفيف (يمكن أن يشمل المشي أو الهوايات مثل العزف على آلة أو رسم لوحة) ، أو المشاركة في نشاط متوسط ​​إلى بدني (مثل الجري أو ركوب الدراجات) ، أو إذا كانا مستقرين.

ويوفر استخدام مقاييس التسارع بيانات أكثر موثوقية من الدراسات السابقة التي اعتمدت على الإبلاغ الذاتي عن نشاطهم ، مما أدى إلى نتائج غير متسقة.

وتم قياس أعراض الاكتئاب ، مثل انخفاض الحالة المزاجية ، وفقدان المتعة وضعف التركيز ، مع استبيان يقيس أعراض الاكتئاب وشدتها، بدلاً من توفير التشخيص السريري.

وبين عمر 12 و 16 عامًا ، انخفض النشاط البدني الكلي لجميع الشباب، والذي يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض النشاط الخفيف (من متوسط ​​خمس ساعات ، 26 دقيقة إلى أربع ساعات ، خمس دقائق) وزيادة في السلوك المستقر ( من متوسط ​​سبع ساعات و 10 دقائق إلى ثماني ساعات و 43 دقيقة).

ووجد الباحثون أن كل 60 دقيقة إضافية من السلوك المستقر في اليوم في سن 12 و 14 و 16 كانت مرتبطة بزيادة في درجة الاكتئاب بنسبة 11.1% ، 8 % أو 10.5%، على التوالي.