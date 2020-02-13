قافلة الأزهر الطبية توقع الكشف الطبى على 1674 شخصًا و 24 عملية جراحية فى تشاد

كتب لؤى على

بدأت قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد أعمالها أمس الأربعاء، حيث وقعت الكشف الطبى على 1674 شخصًا، كما أجرت القافلة 24 عملية جراحية، شملت جراحات العظام والأطفال والجراحة العامة، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن سبعة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.

وتتضمن القافلة 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر فى 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وتستمر فى عملها حتى 18 فبراير الجارى.

وتعد هذه القافلة هى الرابعة التى يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، حيث عملت القافلة الأولى فى أحياء العاصمة أنجمينا، فى حين توجهت القافلة الثانية لولاية "أبشى"، بينما توجهت القافلة الثالثة إلى ولاية "وادى فير" التى تضم ثلاثة أقاليم هى: بيلتين، ودار تاما، وكوبى.

كان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها فى داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، انطلاقًا من الدَّور الإنسانى والاجتماعى الذى يضطلع به الأزهر، الذى يعد مكملًا لدوره الدعوى والتعليمى.

وفى ذات السياق رحب محمود يوسف، وزير الصحة التشادى، و حبيبة ساهولب، الأمين العام لمؤسسة القلب الكبير التى ترعاها السيدة الأولى بتشاد هند ديبي، زوجة رئيس الجمهورية، بأعضاء قافلة الأزهر الطبية والإغاثية، في مقر مستشفى تشاد الصيني، ومن المقرر أن تُجرى القافلة الطبية عملها فيها.

وقال وزير الصحة إن الأزهر الشريف بجانب نشره لرسالة الإسلام الوسطية فهو أكبر داعم للإنسانية، مبينًا أن أبناء تشاد ينتظرون قوافل الأزهر الطبية من العام للعام نظرًا لكونها متكاملة وتغطى كل التخصصات وهو غير موجود فى مستشفيات تشاد، التى ينقصها بعض التخصصات المهمة.

من جانبها قدمت حبيبة ساهولب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، لاهتمامهم بأبناء تشاد، كما وجهت الشكر لأعضاء قافلة الأزهر على حضورهم إلى دولة تشاد متحملين مشقة السفر، مشيدة بما قدمه أعضاء القافلة في المرات الماضية، موضحة أن أبناء تشاد يثقون فى قافلة الأزهر ويقبلون عليها من كل مكان وهو ما يبن الكفاءة الكبيرة لأطباء الأزهر.

فى ذات السياق أوضح الدكتور محمود صديق، المشرف العام على قوافل الأزهر الشريف، أن مصر والأزهر حريصان على تقديم العون للدول الأشقاء في كل مكان، مبينًا أن الأطباء تم اختيارهم بعناية فهم الأمهر والأفضل لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء دولة تشاد، مضيفًا أن القافلة تمتاز بوجود كافة التخصصات لتلبي احتياجات التشاديين.