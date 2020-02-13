سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فاينانشيال تايمز: كورونا يضرب السياحة العالمية لغياب السائحين الصينيين

الخميس، 13 فبراير 2020 11:10 ص
فاينانشيال تايمز: كورونا يضرب السياحة العالمية لغياب السائحين الصينيين كورونا ادى الى غياب السائحين الصينيين
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن فيروس كورونا المستجد الذى أسفر حتى الآن على وفاة أكثر من 1200 شخص وأصاب الآلاف، أضر بالسياحة العالمية، مع بقاء الصينيين، الذين يمثلون حصة كبيرة من السائحين في العالم، فى وطنهم، ويخشى أصاحب الفنادق والقائمين على المواقع الشعبية بشأن التداعيات طويلة المدى للأزمة.

 

وأوضحت الصحيفة أن السائحين الصينيين قاموا بـ 150 مليون رحلة عبر العالم في عام 2019، وفقا للأرقام الرسمية، بينما أنفق هؤلاء السائحون 130 مليار دولار حول العالم في 2018، بزيادة 13% عن العام السابق، وفقا لأكاديمية السياحة الصينية.

 

لكن منذ انتشار فيروس كورونا الجديد الذى بدأ فى مدينة ووهان، أدى غياب المجموعات السياحية الصينية إلى قيام أصحاب الفنادق والمطاعم والشركات السياحية وحتى تجار التجزئة بحساب الخسائر بعدما اضطرب واحدة من أكثر مجموعات العملاء إنفاقا إلى البقاء في وطنهم.

 

وقالت وزارة النقل الصينية إن هناك تراجعا 73% فى عدد الرحلات التى قام بها السائحون الصينيون خلال عطلة السنة القمرية الجديدة في عام 2020 مقارنة بالعام السابق.

 

وكانت 14 دولة على الأقل قد قامت بتقييد أو حظر الرحلات الجوية من الصين في إجراء غير مسبوق تواجهه الدولة صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم نبيا يحذر خبراء الاقتصاد من تأثير كبير محتمل على النمو العالمى.

 

وكانت المناطق الأكثر تضررا المناطق السياحية القريبة من الصين. حيث تمثل السياحة 20% من الدخل القومى لتايلاند، ويمثل الزوار الصينيون ربع الرحلات التي تستقبلها البلاد، فى حين أن المراكز التاجرية ببانكوك كانت مزدحمة خلال ذروة موسم السنة الصينية الجديدة، إلا أن أغلب الزوار لم يظهروا بها.

 

ونقلت فاينانشيال تايمز عن رئيس مجموعو أسيناتا التي تمثل شركات السياحة في جنوب شرق آسيا، قوله إنهم لو ركزوا على السوق الصينى، فإن ما بين 90 إلى 100% سيتم إلغائه.

 


كورونا

السياحة العالمية

السائحين الصينيين

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة