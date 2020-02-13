عاطلان يشرعان فى قتل سائق بسلاح ناري لخلافات مالية بالخانكة

القليوبية نيفين طه

شرع عاطلان فى قتل سائق بسلاح ناري "فرد خرطوش" لنشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة علي أثر خلافات مالية، ما أدى إلى إصابة السائق ونقله للمستشفي وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد شريف الهامى مأمور مركز شرطة الخانكة بتلقيه إشارة من مستشفى المطرية بوصول المدعو " أحمد . ن . هـ " 25 سنة، ويعمل سائق ويقيم شارع نور الإسلام - دائرة قسم شرطة الخصوص السابق اتهامه في قضية"مخدرات "مصاب ( رش خرطوش بالبطن ) وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.

بالانتقال وسؤال والد المصاب المدعو" ناصر. هـ . م " 48 سنة، عامل ومقيم ذات العنوان اتهم : "خالد.م"24 سنة بدون عمل ومقيم عزبة البقوشي – دائرة قسم شرطة الخصوص السابق اتهامه في قضية " مخدرات "،و"مؤمن.ر"24سنة، بدون عمل ومقيم عزبة الأمير – دائرة قسم شرطة الخصوص بإحداث إصابة نجله.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب والمتهمان حال تواجدهم بناحية المنية – دائرة المركز وذلك بسبب خلافات ماليه بينهم تطورت لمشاجرة قام على آثرها الأول بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش صوب المجني عليه محدثاً اصابته وفرا هاربين.

تمكن العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى و ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقر بارتكابهما الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح النارى المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليه

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم. والتحفظ على المتهمان والسلاح الناري المستخدم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.