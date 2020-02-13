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طالبة بجامعة بنها تحصل على المركز الثانى فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الخميس، 13 فبراير 2020 12:50 م
طالبة بجامعة بنها تحصل على المركز الثانى فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الطالبة زينب محمود رفاعي شمس الدين
القليوبية إبراهيم سالم

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حصلت الطالبة زينب محمود رفاعي شمس الدين بكلية الطب بجامعة بنها على المركز الثانى فى الحفظ والتجويد والصوت الحسن، خلال فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الـ27 بجائزة قيمتها 130 ألف جنيه.

من جانبه وجه الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، التهنئة لطالبة الجامعة الفائزة فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، مؤكدا أن الجامعة غنية بمثل هذه النماذج الطلابية المتميزة.

وأعرب السعيد عن سعادته بهذا الإنجاز العظيم الذى يضاف إلى رصيد طلاب جامعة بنها قائلًا: "الجامعة تفتخر دائما بأبنائها وتتمنى أن يرفعوا اسم بلدهم وجامعاتهم في كل دول العالم، وهم حاصلين على أعلى الدرجات العلمية والعملية".

من جانبه هنأ الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطالبة، مؤكدا أن الجامعة حريصة على  تقديم الدعم والرعاية لأبنائها المتميزين من أجل تحقيق أفضل النتائج للطلاب والجامعة.

يذكر أن الطالبة زينب محمود رفاعى طالبة بكلية الطب بجامعة بنها قد حصلت خلال الأيام السابقة على الميدالية الذهبية والمركز الأول فى أسبوع الفتيات بالفيوم وشارك فيه وفد من الجامعة بحضور الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب.

فيما عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتورة ايمان البيطار المشرف على أنشطة القطاع بحضور وكلاء الكليات لخدمة المجتمع والأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعضاء المجلس.

وقالت البيطار،إن الاجتماع ناقش خطة قطاع خدمة المجتمع والجامعة والمستشفيات الجامعية للوقاية ومواجهة أمراض الجهاز التنفسي الحادة وخاصة فيروس كورونا المستجد.

كما ناقش الاجتماع خطة الجامعة لتدريب أطباء المستشفي والعيادات الطبية بالكليات وأطباء الامتياز وهيئة التمريض علي كيفية التعرف علي حالات الاصابة بالفيروس وكيفية التعامل مع الحالة والعزل واللجنة المشكلة بالمستشفي الجامعي وكلية الطب وطرق الوقاية من العدوى.

 


اخبار القليوبية

جامعة بنها

القرآن الكريم

مسابقة القرآن الكريم

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