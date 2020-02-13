طارق شوقى: تطوير الثانوى العام تحضير لرحلة تسليح الطلاب لمواجهة الحياة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن بناء نظام التعليم الجديد، تم البدء فيه منذ الثلاث سنوات الماضية من خلال نقاشات كثيرة، مضيفا أن تعليمنا فى الخمسينيات كان كويس، وأن التعليم رحلة حياة يجب أن يهتم بها الطلاب دون الاهتمام بالدرجات والمجموع، مؤكدا أن مهارة التعلم الذاتى مهمة فى رحلة التعلم، مشيرا إلى أن ما يتم فى الثانوية العامة حاليا عبارة عن تحضير لرحلة الحياة، وليس للتنسيق أو الدرجات، فالتحضير حاليا قائم على المهارة والتعلم وليس الدرجات.

وأضاف الدكتور طارق شوقى خلال فعاليات مؤتمر "تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط وقارة إفريقيا خلق فرص للتعاون الإقليمى"، برئاسة وزير التربية والتعليم، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزراء من دول عربية وإفريقية، إن تطوير التعليم الثانوى هدفه إكساب الطالب مهارات معينة وتسليحه لمواجهة الحياة، لافتا إلى أن رحلة تطوير التعليم بدأ التفكير لها فى 2014، وتم منح الضوء الأخضر من القيادة السياسية لبناء مجتمع يفكر ويبدع ويتعلم، وتم بناء بنك المعرفة وقتها لإتاحته للمجتمع المصرى وتم إطلاقه فى يناير 2016.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه يتم الاحتفال بالعام الخامس لبنك المعرفة، واليوم كان هناك مليون ونصف زائر، مشيرا إلى أن هدف كل التغيير هو تمكين الطلاب من مهارات تنفعهم فى حياتهم.



