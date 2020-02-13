ضبط أدوية جنسية مهربة ببني سويف وشخص يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص

بني سويف أيمن لطفي

ضبطت حملة من مديرية الصحة ببنى سويف كمية من الأدوية المخدرة، والجنسية المهربة علاوة على شخص يمارس الصيدلة بدون ترخيص، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية العامة والخاصة، وبإشراف من الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بني سويف، والدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدلة والدكتور عبدالرحمن محمد صابر مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية.

وتابع فريق من التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة _يضم دكتور عمرو عبداللطيف، جورج اسكندر، مصطفي محمد عبد العظيم، اليوم الخميس _ عددا من الصيدليات بقري مركز بني سويف، و عثر بداخل بعضها علي أدويه مخدره و أخرى جنسيه مستورده مهربه و ممنوع تداولها بالسوق المصري، وكذلك أدوية التأمين الصحي، وغيرها منتهيه الصلاحية وخاصه بالمستشفيات وتحفظت الحملة على المضبوطات وحرزتها وحررت المحاضر اللازمة.

وشهدت إدارات مديرية الصحية مجموعة من الفعاليات منها عقد اجتماع لمشرفي الإدارة الصحية بمركزي الواسطى واهناسيا والخاص بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر تنفيذها من السادس عشر الي التاسع عشر الشهر الجاري وذلك بحضور مشرف الوزارة إبراهيم يحيى وتم خلالهما مراجعة خطة الإدارة وكذلك المرور على مخزن الطعوم، بالإضافة إلى عقد ندوة توعية بمدرسة الراهبات بمدينة بني سويف العاصمة عن أمراض فصل الشتاء وأعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه. علاوة على تدريب إدارة الفيروسات الكبدي بالمديرية لـ 60 من العمال والتمريض بجميع الإدارات على الوقاية ومنع انتشار العدوى وهو المحور الثالث لمبادرة 100مليون صحة.

وعلى جانب ىخر، تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بسوهاج تحت إشراف كلا من الدكتور محمد أحمد فهمي والدكتور أحمد السيد عبد الموجود من شن حملات تفتيشية علي عدد من الصيدليات العامة بمركز ساقلته وتم ضبط كمية من الأدوية المهربة من خارج البلاد الغير مصرح بتداولها داخل الجمهورية والأدوية المغشوشة الغير مصرح بتداولها داخل الصيدليات .