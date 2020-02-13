سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 01:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

الخميس، 13 فبراير 2020 12:13 ص
صور.. جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة محمود فرغلي مدير عام المواني الجوية من  إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، حيث أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط السعودية القادم من جده على متن الخطوط السعوديه اشتبه محمد الشربينى رئيس الورديه فى الراكب المصرى أ . ع . ع والذى ظهرت عليه علامات القلق والإرتباك .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-Ray بمعرفة خالد منير ومينا رياض فأفادا بوجود كثافات عالية وأجسام معتمة .

وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب وأمتعته مكونة من دينا ابراهيم

وجورج شاكر ومحمود النجار مأمورى الحركه وابراهيم شحاته أمن جمركي وهلال الغزالي تهريب جمركي بحضور طارق عبد المنعم مدير اداره الأمن الجمركي وطاهر حامد مدير اداره مكافحة التهريب فتبين وجود 4284 شريط سولبادين مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه ، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 257 ألف جنيه .

و قرر محمود فرغلي مدير عام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنه 2020 واحاله الراكب للجهات المختصه.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدي الأنصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على قطاع العمليات بتشديد الرقابة على كافه المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافه محاولات التهريب الجمركي.

جمارك مطار برج العرب (1)
 

 

جمارك مطار برج العرب (2)
 

 

جمارك مطار برج العرب (3)
 

 

جمارك مطار برج العرب (4)

ادارة الجمارك

اخبار الجمارك

تهريب جمركي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مؤشرات أولية.. إعادة الانتخابات التكميلية بملوى بين مرشح مستقبل وطن ومحمد خليفة

مؤشرات أولية.. إعادة الانتخابات التكميلية بملوى بين مرشح مستقبل وطن ومحمد خليفة

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة