صور.. جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة محمود فرغلي مدير عام المواني الجوية من إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، حيث أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط السعودية القادم من جده على متن الخطوط السعوديه اشتبه محمد الشربينى رئيس الورديه فى الراكب المصرى أ . ع . ع والذى ظهرت عليه علامات القلق والإرتباك .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-Ray بمعرفة خالد منير ومينا رياض فأفادا بوجود كثافات عالية وأجسام معتمة .

وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب وأمتعته مكونة من دينا ابراهيم

وجورج شاكر ومحمود النجار مأمورى الحركه وابراهيم شحاته أمن جمركي وهلال الغزالي تهريب جمركي بحضور طارق عبد المنعم مدير اداره الأمن الجمركي وطاهر حامد مدير اداره مكافحة التهريب فتبين وجود 4284 شريط سولبادين مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه ، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 257 ألف جنيه .

و قرر محمود فرغلي مدير عام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنه 2020 واحاله الراكب للجهات المختصه.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدي الأنصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على قطاع العمليات بتشديد الرقابة على كافه المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافه محاولات التهريب الجمركي.