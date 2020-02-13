صور.. النائب العام لأعضاء النيابة: لن أرضى بتواجد مواطن خارج بيته ظلمًا

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

أعلنت الصفحة الرسمية للنيابة العامة عن تفاصيل الزيارة التى أجراها المستشار حماده الصاوى، النائب العام لأعضاء النيابة العامة باستئناف الاسماعيلية فى 29 يناير الماضي، والتى استضاف خلالها الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام السعودى، الذى كان يزور مصر خلال الأيام الماضية.

















واستهل المستشار حماده الصاوي كلمته إلى أعضاء النيابة العامة بالإسماعيلية قائلا: "يشرفني أخي وصديقي النائب العام السعودي.. وأنا علاقتي بيه تجاوزت الرسميات وأصبحت علاقة أخ وصديق، لذلك أردت أن يرى سيادته مصر خلال إقامته في قلب النيل بالقاهرة، وزيارته لقصر عابدين، ثم في الإسماعيلية بقلب قناة السويس، فهذه مصر التي نحبها.. وأقول لأبنائي من أعضاء النيابة العامة، أنتم أمام قيمة قضائية كبيرة في بلد عربي شقيق".





ووجه النائب العام في كلمته مجموعة رسائل هامة لجميع أعضاء النيابة العامة منبها بأن "العدالة في عمل عضو النيابة العامة تتمثل فيما يصدره من قرارات عاجلة تحقق العدالة الناجزة، كتلك التصرفات في محاضر منازعات الحيازة، وما يعرض من طلبات علينا يبكي فيها المظلومون من التأخر في صدور القرارات، كمنازعة حيازة لشخص طرد من مسكنه.. هل سيعود إليه بعد سنة أو عدة شهور؟ أم نستطيع إصدار قرارات عاجلة بتمكينه من مسكنه إن كان صاحب حق، فذلك مثال على العدالة الناجزة التي أدعوكم إليها، فاعتنوا بمحاضر منازعات الحيازة عناية خاصة".

















مؤكدا: "اعلموا أنني لن أرضى بتواجد سيدة أو طفل أو رجل خارج بيته ظلمًا.. وباستطاعتنا إنهاء تلك المنازعات بقرارات عادلة خلال أيام".

وقدم المستشار حماده الصاوى لأعضاء النيابة العامة باعتبارهم زملائه وأبنائه نصيحة من أب أو أخ بأن يتحدثوا بلغة قانونية منضبطة سليمة وان يثقلوا أنفسهم بها من المداومة على قراءة أحكام محكمة النقض، مذكرهم: "راجعوا وحاسبوا أنفسكم، والتزموا بلغتكم القانونية دوما، واعلموا أن استخدام هذه اللغة مهارة.













وأوضح إنه إذا كان النائب العام يقوم برسالته تجاه أبنائه من أعضاء النيابة العامة، فعليهم أن يقوموا برسالتهم بصدق وإخلاص، وغاية رسالتهم تحقيق العدالة الناجزة، فالعدالة تمثل للنيابة العامة مفهوما في إجراء التحقيقات بمستوى فني راق.

وتابع: حققوا ما يسند إليكم من قضايا بعيون القاضي، لترتقوا بمستوى الدليل إلى مرحلة القناعة، ولو وجدتم الأدلة غير كافية لا تترددوا في حفظ الأوراق، لا ترهقوا المتهم والقاضي في إجراءت محاكمة تعلمون أنها ستنتهي بالبراءة، فهذا ضياع للوقت والجهد.

وخلال الزيارة وجه المستشار حماده الصاوي، حديثه لنظيره السعودى قائلاً: "العلاقة القوية المتينة بين البلدين وقيادتهما لا يشك فيها أحد.. علاقة متينة في كل مجال خارجة حتى عن الاتفاقات الدولية المعتادة.. علاقة محبة وصداقة، وقد جئت هنا من أجل توطيدها، وكما ذكرت للنائب العام السعودي أن العلاقة بين النيابتين ستكون علاقة يشار لها بالبنان، وأنها لا تلتزم بالروتين المعهود بين بعض الدول".

وبدوره قال الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام السعودي: "شكرا لكم على الاستضافة والالتقاء بهذه الوجوه المباركة التي أشعر أنها ماضية في تحقيق العدالة الناجزة وتحمل المسؤولية.. شكرا أني تمكنت من زيارة الإسماعيلية التي سمعت عنها وعن قناة السويس لقد شاهدتها عن قرب وسرّني ما شاهدت، تلك القناة التي أنشئت بأيد مصرية وبأموال وطنية.. ما يحدث من تقدم وازدهار في مصر الشقيقة هو تقدم للملكة.. شكرا لكم".







