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صور.. الكلبة "سيبا" تفوز بالجائزة الأولى عرض نادى ويستمنستر للكلاب

الخميس، 13 فبراير 2020 02:01 ص
صور.. الكلبة "سيبا" تفوز بالجائزة الأولى عرض نادى ويستمنستر للكلاب الكلبة سيبا
رويترز ووكالات الأنباء

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فازت سيبا، وهي كلبة بودل سوداء اللون بمواصفات قياسية، بالجائزة الأولى في عرض نادي ويستمنستر كينيل السنوي للكلاب، لكنها لم تفز بقلوب الجمهور في العرض الذي أقيم بحديقة ميدان ماديسون في نيويورك.وفازت البودل التي تم تحضيرها بعناية فائقة بأفضل مركز في العرض، متغلبة على ستة منافسين آخرين، حسبما أعلن النادي.

الكلبة سيبا
الكلبة سيبا

 

لكن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن كلبا من نوع جولدن ريتريفر اسمه "دانيال" كان المرشح المفضل للجمهور، حيث هتف الحضور باسمه عندما كان أحد أعضاء لجنة التحكيم يفكر في الاختيار.

مدربة الكلبة سيبا
مدربة الكلبة سيبا

 

وقال كريستال موراي مدرب الكلبة سيبا لوسائل الإعلام الأمريكية إنه على الرغم من أن البطلة التي توجت حديثا تعلم أنها مميزة، فمن الممكن أن تنطلق وتلعب مع الأطفال.

الكلبة سيبا ذات المواصفات القياسية
الكلبة سيبا ذات المواصفات القياسية

 

وأشار موراي إلى أن المطلب الوحيد الخاص بالكلبة سيبا هو وجبة يومية من الدجاج. وعندما نفد طعامها المفضل أثناء العرض، اضطرت إلى اللجوء إلى شطائر الدجاج من سلسلة وجبات سريعة شهيرة.

الكلبة سيبا تفوز بالجائزة الاولى لعرض بيت الكلب
الكلبة سيبا تفوز بالجائزة الاولى لعرض بيت الكلب

 

وفي العرض السنوي الـ144 للكلاب في ويستمنستر، تتنافس مئات الكلاب في فئات مختلفة. وهو أكبر عرض للكلاب في الولايات المتحدة.

 

 


الكلبة سيبا

سيبا

بيت الكلب

نادى ويستمنستر

عرض ويستمنستر

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