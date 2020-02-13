سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 10:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أهالى الأقصر يتوافدون على المحلات لشراء هدايا "عيد الحب"

الخميس، 13 فبراير 2020 10:20 م
صور.. أهالى الأقصر يتوافدون على المحلات لشراء هدايا "عيد الحب"
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محلات الهدايا والورود إقبالاً كبيرًا بين أبناء محافظة الأقصر، لشراء هدايا "عيد الحب" وتقديمها لأحبتهم غدًا الجمعة، وفي هذا الصدد يقول الشباب الأقصري أسامة عبد الموجود ابن مدينة إسنا، لـ"اليوم السابع": أن الأهالي يتوافدون بصورة كبيرة اليوم وأمس على المحلات لشراء الهدايا المختلفة لتقديمها لأحبتهم في تلك المناسبة.

ويضيف أسامة عبد الموجود صاحب محل هدايا بالأقصر: "تنوعت أسعار وأشكال الهدايا وتشمل "دبدوب وبرفانات بأنواعها وماكياج وإكسسوارات متنوعة"، غيرها من الهدايا القيمة التي يقدمها الأحبة لبعضهم البعض في تلك المناسبات المميزة.

و"الفلانتين" أو (Valentine's Day) يحتفل به كثير من الناس في العالم في 14 فبراير حسب الكنيسة الغربية أو في 6 يوليو حسب الكنيسة الشرقية من كل عام، حيث يحتفلون بذكرى القديس فالنتين ويحتفلون بالحب والعاطفة حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة.

وبحسب كتاب "قصة العادات والتقاليد وأصل الأشياء" لـ تشارلز باناتي، فإن احتفال عيد الحب يعود إلى محاولة منع السكان الوثنيين من إجراء شعائر عيد الخصب الذى يقطع فيه رأس أحد المحتفلين كضحية للآلهة القديمة، اعتاد الرومان حتى القرن الرابع الميلادى أن يجروا شعائر ممثلة بانتقال شاب يافع إلى الإله "لوبر كوس" وأن يضعوا أسماء الفتيات المراهقات في صندوق يجره الرجال البالغون بشكل عشوائى ويقوم كل منهم بعد ذلك باختيار رفيقة ليقضى معها تسليته ومتعته الجنسية طوال العام المقبل، ويتكرر الإجراء كل عام لذات الغرض.

الأهالي خلال شراء هدايا عيد الحب على طريقتهم الخاصة بالأقصر
الأهالي خلال شراء هدايا عيد الحب على طريقتهم الخاصة بالأقصر

 

الشباب خلال شراء هدايا عيد الحب بالأقصر
الشباب خلال شراء هدايا عيد الحب بالأقصر

 

أنواع مختلفة من هدايا عيد الحب بالأقصر
أنواع مختلفة من هدايا عيد الحب بالأقصر

 

أهالى الأقصر يتوافدون على المحلات لشراء هدايا عيد الحب
أهالى الأقصر يتوافدون على المحلات لشراء هدايا عيد الحب

 

أهالي الأقصر يتوافدون على محلات الهدايا للإحتفال بعيد الحب
أهالي الأقصر يتوافدون على محلات الهدايا للإحتفال بعيد الحب

 

توافد الشباب للاحتفال بعيد الحب بالهدايا المميزة
توافد الشباب للاحتفال بعيد الحب بالهدايا المميزة

 

جانب من أشكال الهدايا بمحلات الأقصر
جانب من أشكال الهدايا بمحلات الأقصر

 

جانب من شراء الأهالي بالأقصر لهدايا الفلانتين
جانب من شراء الأهالي بالأقصر لهدايا الفلانتين

 

جانب من شراء الهدايا في محلات الأقصر
جانب من شراء الهدايا في محلات الأقصر

 

هدية موبايل سامسونج في عيد الحب
هدية موبايل سامسونج في عيد الحب

 


الاقصر

اخبار الاقصر

عيد الحب

اخبار مصر اليوم

احتفالات عيد الحب بالاقصر

اخبار مصر

هدايا عيد الحب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى

"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة