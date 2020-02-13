صور.. أهالى الأقصر يتوافدون على المحلات لشراء هدايا "عيد الحب"

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محلات الهدايا والورود إقبالاً كبيرًا بين أبناء محافظة الأقصر، لشراء هدايا "عيد الحب" وتقديمها لأحبتهم غدًا الجمعة، وفي هذا الصدد يقول الشباب الأقصري أسامة عبد الموجود ابن مدينة إسنا، لـ"اليوم السابع": أن الأهالي يتوافدون بصورة كبيرة اليوم وأمس على المحلات لشراء الهدايا المختلفة لتقديمها لأحبتهم في تلك المناسبة.

ويضيف أسامة عبد الموجود صاحب محل هدايا بالأقصر: "تنوعت أسعار وأشكال الهدايا وتشمل "دبدوب وبرفانات بأنواعها وماكياج وإكسسوارات متنوعة"، غيرها من الهدايا القيمة التي يقدمها الأحبة لبعضهم البعض في تلك المناسبات المميزة.

و"الفلانتين" أو (Valentine's Day) يحتفل به كثير من الناس في العالم في 14 فبراير حسب الكنيسة الغربية أو في 6 يوليو حسب الكنيسة الشرقية من كل عام، حيث يحتفلون بذكرى القديس فالنتين ويحتفلون بالحب والعاطفة حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة.

وبحسب كتاب "قصة العادات والتقاليد وأصل الأشياء" لـ تشارلز باناتي، فإن احتفال عيد الحب يعود إلى محاولة منع السكان الوثنيين من إجراء شعائر عيد الخصب الذى يقطع فيه رأس أحد المحتفلين كضحية للآلهة القديمة، اعتاد الرومان حتى القرن الرابع الميلادى أن يجروا شعائر ممثلة بانتقال شاب يافع إلى الإله "لوبر كوس" وأن يضعوا أسماء الفتيات المراهقات في صندوق يجره الرجال البالغون بشكل عشوائى ويقوم كل منهم بعد ذلك باختيار رفيقة ليقضى معها تسليته ومتعته الجنسية طوال العام المقبل، ويتكرر الإجراء كل عام لذات الغرض.



الأهالي خلال شراء هدايا عيد الحب على طريقتهم الخاصة بالأقصر



الشباب خلال شراء هدايا عيد الحب بالأقصر



أنواع مختلفة من هدايا عيد الحب بالأقصر



أهالى الأقصر يتوافدون على المحلات لشراء هدايا عيد الحب



أهالي الأقصر يتوافدون على محلات الهدايا للإحتفال بعيد الحب



توافد الشباب للاحتفال بعيد الحب بالهدايا المميزة



جانب من أشكال الهدايا بمحلات الأقصر



جانب من شراء الأهالي بالأقصر لهدايا الفلانتين



جانب من شراء الهدايا في محلات الأقصر