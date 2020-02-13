سلاح الجو الأمريكى يسمح لعناصره بارتداء العمائم وإطلاق اللحى ولبس الحجاب

شعبان هدية

فيما يعد تحديثا لسياسته المتعلقة بالمظهر، ومحاولة لاستيعاب الطوائف والمذاهب الدينية المختلفة التى باتت تمثل نسبة كبيرة من العاملين بالقوات المسلحة الأمريكية، وخاصة المسلمين والسيخ القوات الجوية والتى تنتشر فى العديد من العواصم والدول والقواعد الأمريكية خارج الأراضى الأمريكية ، أعلن سلاح الجو الأمريكى السماح لعناصره بإطلاق اللحى لأسباب دينية، وارتداء العمائم (للسيخ) والحجاب "للمسلمات".

وبحسب قناة الحرة التى نقلت عن إدارة سلاح الجو السماح للعناصر العاملة فيه بطلب الحصول على "إعفاء" يسمح له بالتعبير عن تلك المظاهر.

وتشير التعليمات إلى إمكانية ارتداء العمائم والحجاب طالما تبدو "أنيقة وتبدو بمظهر مهني ومهذب"، مع ضرورة ألا يزيد طول اللحية عن بوصتين، ويجب أن تكون العمائم والحجاب بألوان "تشبه إلى حد بعيد الزي الرسمي الموحد".

وكان فرع "الجيش" الأميركي قد أعلن فى عام 2017 أنه سيمنح قادة الألوية صلاحية السماح للعسكريين بإطالة اللحى وارتداء الحجاب والعمائم، وقال حينها وزير الجيش إنه يتوجب على قائد اللواء الموافقة على طلبات جنوده في ما يتعلق بإطالة الشعر وإطلاق اللحى وارتداء السيخ للعمائم والمسلمات للحجاب، إلا فى حالة ما تقتضيه الضرورة العسكرية.

حيث تم السماح للنساء المسلمات اللواتي يخدمن في صفوف الجيش الأمريكى بارتداء الحجاب أثناء الخدمة، وسمح أيضا لبعض جنود الأقليات الدينية مثل السيخ بوضع غطاء رأس أو إطلاق اللحية والشعر.

وكان النظام المعمول به من قبل ينص على ضرورة استحصال موافقة وزير الجيش على إبراز تلك الرموز الدينية، ولم تكن الموافقة مضمونة وكانت مؤقتة وينبغي تجديدها مع كل مهمة عسكرية.

وكان سلاح الجو الأمريكى عين الشهر الماضى فى قاعدة شيكاغو، أول سيدة فى وظيفة داعية مسلمة فى تاريخ الجيش الأمريكى، هى الملازم ثانى صالحة جابين، وتنحدر من عائلة مسلمة متدينة، قدمت إلى الولايات المتحدة قبل 14 عام وكان شقيقها ينتمى إلى القوات المسلحة الأمريكية أيضا وعملت فى القطاع الطبى التابع للجيش. صالحة جابين أول داعية مسلمة فى الجيش الأمريكى وذكر الميجور جنرال "ستيفن شايك" من سلاح الجو الأمريكى خلال حفل تعيين جابين "هذا يوم عظيم ليس فقط للمسلمين، بل للأشخاص من جميع الأديان، وأنا الآن أستطيع أن أكون أكثر فخراً بقواتنا الجوية لتكليفها واحتضان أول امرأة داعية في وزارة الدفاع". يذكر أن عدد المسلمين داخل القوات الأمريكية يقرب من 6 آلاف مجند، من بين 2.2 مليون مجند هو عدد أفراد الخدمة في الجيش الأمريكى، من بينهم 765 بسلاح الجو، و545 بسلاح المارينز، وذلك وفقا لإحصائية للبنتاجون لعام 2015.



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