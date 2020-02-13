سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 08:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سلاح الجو الأمريكى يسمح لعناصره بارتداء العمائم وإطلاق اللحى ولبس الحجاب

الخميس، 13 فبراير 2020 08:24 ص
سلاح الجو الأمريكى يسمح لعناصره بارتداء العمائم وإطلاق اللحى ولبس الحجاب عناصر سلاح الجو الأمريكى
شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فيما يعد تحديثا لسياسته المتعلقة بالمظهر، ومحاولة لاستيعاب الطوائف والمذاهب الدينية المختلفة التى باتت تمثل نسبة كبيرة من العاملين بالقوات المسلحة الأمريكية،  وخاصة المسلمين والسيخ القوات الجوية والتى تنتشر فى العديد من العواصم والدول والقواعد الأمريكية خارج الأراضى الأمريكية ، أعلن سلاح الجو الأمريكى السماح لعناصره بإطلاق اللحى لأسباب دينية، وارتداء العمائم (للسيخ) والحجاب "للمسلمات".
 
وبحسب قناة الحرة التى نقلت عن إدارة سلاح الجو السماح للعناصر العاملة فيه بطلب الحصول على "إعفاء" يسمح له بالتعبير عن تلك المظاهر.
 
وتشير التعليمات إلى إمكانية ارتداء العمائم والحجاب طالما تبدو "أنيقة وتبدو بمظهر مهني ومهذب"، مع ضرورة ألا يزيد طول اللحية عن بوصتين، ويجب أن تكون العمائم والحجاب بألوان "تشبه إلى حد بعيد الزي الرسمي الموحد".
 
وكان فرع "الجيش" الأميركي قد أعلن فى عام 2017 أنه سيمنح قادة الألوية صلاحية السماح للعسكريين بإطالة اللحى وارتداء الحجاب والعمائم، وقال حينها وزير الجيش إنه يتوجب على قائد اللواء الموافقة على طلبات جنوده في ما يتعلق بإطالة الشعر وإطلاق اللحى وارتداء السيخ للعمائم والمسلمات للحجاب، إلا فى حالة ما تقتضيه الضرورة العسكرية.
 
حيث تم السماح  للنساء المسلمات اللواتي يخدمن في صفوف الجيش الأمريكى بارتداء الحجاب أثناء الخدمة، وسمح أيضا لبعض جنود الأقليات الدينية مثل السيخ بوضع غطاء رأس أو إطلاق اللحية والشعر.
 
وكان النظام المعمول به من قبل ينص على ضرورة استحصال موافقة وزير الجيش على إبراز تلك الرموز الدينية، ولم تكن الموافقة مضمونة وكانت مؤقتة وينبغي تجديدها مع كل مهمة عسكرية. 
 
وكان سلاح الجو الأمريكى عين الشهر الماضى فى قاعدة شيكاغو، أول سيدة فى وظيفة داعية مسلمة فى تاريخ الجيش الأمريكى، هى  الملازم ثانى صالحة جابين، وتنحدر من عائلة مسلمة متدينة، قدمت إلى الولايات المتحدة قبل 14 عام وكان شقيقها ينتمى إلى القوات المسلحة الأمريكية أيضا وعملت فى القطاع الطبى التابع للجيش.
 
6349136-17257107 (1)
 صالحة جابين أول داعية مسلمة فى الجيش الأمريكى
 
 
 
وذكر الميجور جنرال "ستيفن شايك" من سلاح الجو الأمريكى خلال حفل تعيين جابين "هذا يوم عظيم ليس فقط للمسلمين، بل للأشخاص من جميع الأديان، وأنا الآن أستطيع أن أكون أكثر فخراً بقواتنا الجوية لتكليفها واحتضان أول امرأة داعية في وزارة الدفاع".
 
يذكر أن عدد المسلمين داخل القوات الأمريكية يقرب من 6 آلاف مجند، من بين 2.2 مليون مجند هو عدد أفراد الخدمة في الجيش الأمريكى، من بينهم 765 بسلاح الجو، و545 بسلاح المارينز، وذلك وفقا لإحصائية للبنتاجون لعام 2015.
 
 
41983-مجندة-أميركية-مسلمة-ترتدي-الحجاب
 
-مجندة-أمريكية-مسلمة-ترتدى-الحجاب
ويذكر أن الجيش الأمريكى قد أطلق عام 2003 برنامج "ليما 09"، بهدف استقطاب مجندين من الشرق الأوسط خاصة المسلمين، لحاجته لمن يعرف اللغة العربية ولديه قدره على التعامل مع المجتمع المحيط نتيجة زيادة التواجد الأمريكى فى الشرق الأوسط، وأفغانستان، والعراق، وبالفعل جنّد البرنامج عدد كبيسر من الشباب المسلم وغيرهم من الديانات ومختلف اللغات فى المنطقة العربية وغرب آسيا، لغتهم الأم العربية أو الفارسية أو الباشتوية، وغيرها من اللغات، من أجل الاستفادة من معرفتهم في الترجمة الفورية والتحريرية.
 
كما أنه لم يتم الإشارة إلى الديانة في الصفائح المعدنية إلا مع بدء حرب فيتنام في عام 1955، حسب مجلة "تايم" الأمريكية.

وفي 14 ديسمبر 1992، طلبت قيادة رجال الدين في الجيش الأمريكى بتصميم شارات لرجال الدين المسلمين فى الجيش، وكانت الشارة تتكون من شعار الهلال، وتختلف ألوانه حسب الجهة التى يتبعها الجندى، وتم اعتماد الشارة رسميا لأول مرة فى يناير 1993، فيما كان عبد الرشيد محمد هو أول رجل دينى مسلم فى صفوف الجيش الأمريكى.

 


سلاح الجو

ملسمين فى الجيش الامريكى

الجيش الامريكى

السيخ

المسلمين

محجبات

حجاب

عمامه

لحيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

كوكب الزهرة يزين ليالى فبراير ويرى بالعين المجردة كنقطة ضوئية ساطعة

كوكب الزهرة يزين ليالى فبراير ويرى بالعين المجردة كنقطة ضوئية ساطعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة