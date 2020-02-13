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سعر اليورو اليوم الخميس 13-2-2020.. و16.99 جنيه ببنك الإسكندرية

الخميس، 13 فبراير 2020 01:51 م
سعر اليورو اليوم الخميس 13-2-2020.. و16.99 جنيه ببنك الإسكندرية اليورو
كتبت : سماح حمدى

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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 13-2-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس، حيث انخفض سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ 17.03 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 17.09 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.09 جنيه للشراء.

17.20 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.03 جنيه للشراء.

17.17 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

17.04جنيه للشراء.

17.16 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

17.01 جنيه للشراء.

17.29جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.00 جنيه للشراء.

17.15 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.05 جنيه للشراء.

17.17 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

16.99 جنيه للشراء.

17.15 جنيه للبيع.

 

تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفى ابتداءاً من عام 1999، وفى  الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لاتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.

حقق اليورو سعر صرف قياسى فى 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي، أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكى وصل إليها اليورو فى 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.

اليورو هى العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولى، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

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