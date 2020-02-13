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روسيا: العراق لم يقدم طلبا لشراء منظومات "إس 400"

الخميس، 13 فبراير 2020 10:54 ص
روسيا: العراق لم يقدم طلبا لشراء منظومات "إس 400" صواريخ إس 400
أ.ش.أ

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كشف السفير الروسى لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، اليوم الخميس، أن العراق لم يتقدم بأى طلب رسمى لشراء منظومات الدفاع الجوى "إس 400" الروسية، معتبرا أن الأمر "ما زال فقط على مستوى الاهتمام ليس إلا".

وقال السفير الروسى ـ حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ "بالطبع، فى ضوء الأحداث الأخيرة زاد الاهتمام بأنظمة الدفاع الجوى الروسية (إس 400) من الجانب العراقى، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أى شيء ملموس حتى الآن".

وأشار ماكسيموف إلى أن "الجيش العراقى مقتنع ومهتم بالأسلحة الروسية لأنها تتميز بالجودة والكفاءة فى ساحات القتال المختلفة".

وأضاف مكسيموف "نحن مستعدون لمواصلة مساعدة الحكومة العراقية فى تعزيز قدراتها الدفاعية حيث يتم إنتاج أحدث المعدات العسكرية فى روسيا لجميع الجيوش العسكرية، بما في ذلك الدفاع الجوي، إذا تلقينا نداء بشأن أنظمة محددة فسننظر فيها".

واختتم السفير الروسى تصريحاته قائلاً: "نحن فى انتظار أصدقاء عراقيين فى روسيا لزيارة معرض الأسلحة الروسية ماكس وأرميا 2020".


روسيا

العراق

اس 400

اسلحه روسيه

اخبار العراق

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