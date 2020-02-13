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رئيس "المشروعات الصغيرة" بالبرلمان: إنشاء 17 مجمعا صناعيا بالمحافظات

الخميس، 13 فبراير 2020 04:59 م
رئيس "المشروعات الصغيرة" بالبرلمان: إنشاء 17 مجمعا صناعيا بالمحافظات المحاسب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان
الغربية – عادل ضرة

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أكد المحاسب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النوائب، نائب دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، أن اللجنة لعبت دورا هاما فى دعم الشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي ساعدت فى توفير فرص عمل كثيرة للشباب فى مختلف المحافظات، مضيفا أنه من ضمن نجاحات اللجنة إقرار قانون عربات الطعام المتنقلة، لإتاحة الفرصة للشباب، من خلال المحافظة التابع لها أو مجلس المدينة والحي فى ترخيص عربه متنقلة، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات بكل محافظة وأضاف أن هناك بروتوكول يتيح لجهاز المشروعات تمويل المشروع للشاب بضمان السيارة المتنقلة.

 

وقال مرعي لـ"اليوم السابع"، إن هذا الأمر متاح الأن بجهاز تنمية المشروعات، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون وتطبيقه على أرض الواقع ، مضيفا أنه تم إنشاء عدد من مشروعات شارع 30/6فى عدد من المحافظات المختلفة، منها مشروع بمنطقة الاستاد بطنطا، مبينا أن هناك تخطيط لإنشاء مشروعين لشارع 30/6بمدينة المحلة الكبرى الأول على ارض تغطية المصرف بمنطقة منشية البكري، والثانى على كورنيش كفر حجازى على بحر شبين بمدينة المحلة الكبرى، بالاتفاق مع محافظ الغربية لاستيعاب عدد كبير من الشباب، بالتنسيق بين صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات.

 

وأضاف “مرعي" أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب، وإنشاء المجمعات الصناعية لاستغلال طاقات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، حيث تم إنشاء 17مجمعا صناعيا على مستوى مصر، منها المنطقة الصناعية على مساحة 34 فدانا على ارض شركة غزل المحلة تختص فى صناعات الغزل والنسيج والصناعات المكملة لها، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع هيئة التنمية الصناعية ووزيرة التجارة والصناعة لتحديد اسعار الوحدات بمشروع المنطقة الصناعية بالمحلة، وتم التوصل إلى نظام تمليك مُيسر على عدة سنوات، كما تم الاقتراح على إيجار هذه الوحدات للشباب الذين لا يقدرون على الشراء، وتم التوصية بتحديد سعر إيجار المتر 20جنيه لتشجيع الشباب.

 

وأوضح أن اللجنة ستستضيف محافظ البحر الاحمر ومحافظ الغربية ورئيسا الشركة القابضة للكهرباء والمياه، ورؤساء الشركات التابعة فى المحافظات، لتذليل العقبات الخاصة بإنهاء المشروعات الجارية، والتي ستطرح لأي شاب من خلال جهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية، مبينا أن منطقة المحلة الصناعية جاهزة للطرح حاليا ويمكن لأي شاب ان يتقدم بطلب لاستئجار او شراء وحدة من الوحدات الموجودة.


مشروعات صغيرة

فرص عمل

وظائف للشباب

الغربية

اخبار مصر

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