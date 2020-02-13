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حفيد رئيس كازاخستان السابق يطلب اللجوء لبريطانيا

الخميس، 13 فبراير 2020 01:18 م
حفيد رئيس كازاخستان السابق يطلب اللجوء لبريطانيا الرئيس الكازاخستانى السابق نور سلطان نزاربايف مع ابنته داريجا
رويترز

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قال حفيد رئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزارباييف، اليوم الخميس، إنه يطلب اللجوء السياسى إلى بريطانيا مشيرا إلى تعرضه لضغوط من عائلته.

وكتب آيسلطان نزارباييف، الذى أطلق على نفسه الآن آيسلطان راخات، على موقع فيسبوك إنه موجود في بريطانيا بالفعل مضيفا أنه على خلاف مع جده ووالدته داريجا نزارباييف، رئيس المجلس الأعلى ببرلمان قازاخستان.

وكانت منشورات آيسلطان نزارباييف على فيسبوك مثيرة للجدل فى الأعوام القليلة الماضية وشملت اعترافا بأنه كان مدمنا للمخدرات، ومحاولة التواصل مع خصم سياسي لنزارباييف في المنفى ومناقشات بشأن قضايا دينية ومزاعم تتعلق بالكثير من نخبة البلد الغني بالنفط.

ولم يتسن الوصول لآيسلطان (29 عاما) للتعقيب اليوم الخميس. وامتنع المكتب الإعلامي لداريجا نزارباييف عن التعقيب.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم نور سلطان نزارباييف للتعقيب.


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