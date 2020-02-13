جمارك سفاجا تحبط 9 محاولات تهرب جمركى لخناجر وأدوية بشرية ومستحضرات تجميل

كتب أحمد مصطفى

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من إحباط 9 محاولات تهرب جمركى لعدد من الحناجر وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمود أبو دوح الجلالى مدير الإدارة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة ب 9 ركاب مصريين .

وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بهم تبين وجود 6 خنجر امريكي الصنع و 34 علبة ابر حقن انسولين بكل منها 100ابرة و 34 علبة أمبول أنسولين وعد 55 علبة أقراص cellcel و30 علبة أقراص Nenrel و 172 علبة أقراص سلبودين و 75 علبة حقن نيوروبيون امبولات للأعصاب بها 750 امبول و 216 علبة أقراص سنترام بكل منها 50 قرص و 119علبة بودرة سمر كيك للوجه و 700 علبة شامبو صغيرة معطر للجسم و40 سماعة بلوتوس ماركة Airpodos و 295 عباية حريمي و 175 علبة كريم مخموري للجسم والشعر و 515 علبة بلسم للعضلات و 84 علبة كريم ماركة الخنجر مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وتم الضبط بلجنة جمركية مكونة من أحمد شاكر ومحمد فوزي وسيد عز الدين وخالد حمزة ومحمد ربيع تحت إشراف محمد عبد المنعم وعطية عبد المجيد وعلاء الشمندي.

وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 374 ألف و 849 جنيه .

قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.