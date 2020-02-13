سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسوان تفوز بالمركز الأول فى بطولة التنس بمسابقات "أسبوع سوهاج"

الخميس، 13 فبراير 2020 01:07 م
جامعة أسوان تفوز بالمركز الأول فى بطولة التنس بمسابقات "أسبوع سوهاج" بطولة التنس بمسابقات "أسبوع سوهاج"
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حققت جامعة أسوان الفوز في بطولة التنس الأرضي وبطولة الشطرنج وبطولة تنس الطاولة خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الجامعات الأول الذي تستضيفه جامعة سوهاج حيث أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان عن فوز الدكتورة مها طه بالمركز الأول فى بطولة تنس الأرضي على جامعة طنطا.

وفوز جامعة أسوان بالمركز الثاني في بطولة الشطرنج علي مستوي الجامعات المشاركة في فاعليات أسبوع الجامعات الأول الذي تستضيفه جامعة سوهاج وفوز الكابتن على سعيد بالمركز الثانى فى بطولة تنس الطاولة رجال.

فيما تواصل جامعة أسوان مشاركتها في فعاليات أسبوع الجامعات الأول الذي تستضيفه جامعة سوهاج والذي يقام خلال الفترة من 8 إلي 14 فبراير الجاري لتعزيز دور الشباب والمشاركات الطلابية والذي تشارك فيه جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان  بوفد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بهدف المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعمل علي المنافسة في كافة الأنشطة والحصول على مراكز متقدمة من بين الجامعات المشاركة وذلك فى إطار فاعليات أسبوع الجامعات الاول الذى تنظمه جامعة سوهاج  في الفترة من 8 الى 14 فبراير الجاري.

وكانت جامعة اسوان قد حصلت علي المركز الثالث في ماراثون الجري ايضا ومن الجدير بالذكر ان جامعة أسوان تشارك بوفد مكون من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة بهدف المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعمل علي المنافسة في كافة الأنشطة والحصول علي مراكز متقدمة من بين الجامعات المشاركة.

وأضاف إيهاب رفعت مسؤول الاتصال ومنسق عام وفد جامعة أسوان  أن وفد جامعة أسوان يشارك في أسبوع الجامعات الأول بسوهاج والذي يقام خلال الفترة من 8 إلي 14 فبراير الجارى.

كما حققت جامعة أسوان فوزا غاليا على يد سليم محروس بالمركز الثانى فى بطولة الشطرنج بعد مباراة صعبة مع  لاعب سوهاج فى المباراة النهائية وقام الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بتهنئة لاعب جامعة أسوان بعد خسارة من لاعب جامعة سوهاج وحصوله علي المركز الثاني في بطولة الشطرنج.

_أسبوع الجامعات بسوهاج (2)
 
 
_أسبوع الجامعات بسوهاج (3)

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اسبوع الجامعات

جامعة اسوان

الشطرنج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة