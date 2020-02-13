جامعة أسوان تفوز بالمركز الأول فى بطولة التنس بمسابقات "أسبوع سوهاج"

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

حققت جامعة أسوان الفوز في بطولة التنس الأرضي وبطولة الشطرنج وبطولة تنس الطاولة خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الجامعات الأول الذي تستضيفه جامعة سوهاج حيث أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان عن فوز الدكتورة مها طه بالمركز الأول فى بطولة تنس الأرضي على جامعة طنطا.

وفوز جامعة أسوان بالمركز الثاني في بطولة الشطرنج علي مستوي الجامعات المشاركة في فاعليات أسبوع الجامعات الأول الذي تستضيفه جامعة سوهاج وفوز الكابتن على سعيد بالمركز الثانى فى بطولة تنس الطاولة رجال.

فيما تواصل جامعة أسوان مشاركتها في فعاليات أسبوع الجامعات الأول الذي تستضيفه جامعة سوهاج والذي يقام خلال الفترة من 8 إلي 14 فبراير الجاري لتعزيز دور الشباب والمشاركات الطلابية والذي تشارك فيه جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بوفد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بهدف المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعمل علي المنافسة في كافة الأنشطة والحصول على مراكز متقدمة من بين الجامعات المشاركة وذلك فى إطار فاعليات أسبوع الجامعات الاول الذى تنظمه جامعة سوهاج في الفترة من 8 الى 14 فبراير الجاري.

وكانت جامعة اسوان قد حصلت علي المركز الثالث في ماراثون الجري ايضا ومن الجدير بالذكر ان جامعة أسوان تشارك بوفد مكون من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة بهدف المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعمل علي المنافسة في كافة الأنشطة والحصول علي مراكز متقدمة من بين الجامعات المشاركة.

وأضاف إيهاب رفعت مسؤول الاتصال ومنسق عام وفد جامعة أسوان أن وفد جامعة أسوان يشارك في أسبوع الجامعات الأول بسوهاج والذي يقام خلال الفترة من 8 إلي 14 فبراير الجارى.

كما حققت جامعة أسوان فوزا غاليا على يد سليم محروس بالمركز الثانى فى بطولة الشطرنج بعد مباراة صعبة مع لاعب سوهاج فى المباراة النهائية وقام الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بتهنئة لاعب جامعة أسوان بعد خسارة من لاعب جامعة سوهاج وحصوله علي المركز الثاني في بطولة الشطرنج.