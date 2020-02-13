توصيل الغاز الطبيعى لـ261 ألف عميل فى المنيا

المنيا - فريق المحافظات

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يستخدمون الغاز الطبيعي علي مستوي المحافظة وصل إلي 261 الفاً و390 عميلاً منزلياً.

وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة، خلال يناير الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 356 عميلًا منزليًا بقرى تله والبرجاية وبني أحمد وبمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 119 ألفًا و867 عميلًا.

كما بلغ إجمالي عدد العملاء 18415 عميلًا بمركز أبوقرقاص، و25126 عميلًا بمركز سمالوط، و15950 عميلًا بمركز مطاي، و40865 عميلًا بمركز بني مزار، 25639 عميلًا بمركز مغاغة، و18736 عميلًا بمركز ملوي، بالإضافة إلى التعاقد مع 23 عميل تجاري بمراكز (المنيا – سمالوط – مطاي - بني مزار- مغاغة - ملوي).

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية لمأخذ مدينة ملوي، وجاري تنفيذ أعمال توصيلات الغاز الطبيعي والتحويلات لعمارات الإسكان الاجتماعي بمطاي والتركيبات والتحويلات بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة.

وفى سياق منفصل، تواصل الوحدة المحلية لمركز و مدينة ديرمواس بالمنيا جهودها في تنظيم سلسلة حملات تموينية بالتعاون مع مديرية التموين، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.

من جانبه ، قال المهندس على غلاب رئيس المركز إن الوحدة المحلية ضبطت 57 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بدائرة المركز وذلك خلال إحدى الحملات التي نظمها بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة التموين و الرقابة التموينية بديرمواس .

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرا لنقص الوزن، و 15 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 6 محاضر نظافة، ومحضرين لعدم وجود شهادة صحية ، ومحضرا للتوقف عن الإنتاج بدون عذر، ومحضرا للتصرف فى حصة الدقيق المدعم ، ومحضر أمن صناعي لعدم توافر مقاييس الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى 10 محاضر أخرى متنوعة.