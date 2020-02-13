تعاون مصرى قبرصى لمكافحة الاتجار فى الآثار وزيادة سياحة الكروز

التقى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعباسية، سفير دولة قبرص لدى مصر، بخاريس موريتسيس، الذى حرص على أن تكون زيارة وزير السياحة والآثار من أوائل زياراته الرسمية بعد تقلده مهام منصبه كسفيرا لبلاده بالقاهرة.

حضر اللقاء غادة شلبى، نائب الوزير للشؤون السياحية والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة.

وخلال اللقاء تم بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة والآثار، حيث تناول اللقاء استعراض الاتفاقيات الثنائية بين البلدين فى مجال العمل الأثرى والسياحى واتساقًا مع التعاون الاستراتيجى على المستوى الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان تم بحث تعزير قطر التعاون ذات الصلة على الصعيد الثلاثى فى مجالى مكافحة الاتجار فى الآثار وحماية التراث المغمور بالمياه.

وعلى الصعيد السياحى تناول اللقاء تعزيز سبل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثى الموقع عام 2017 لسياحة البواخر بين الدول الثلاث.

ويعمل الجانبان على تعميق العلاقة الثنائية بين البلدين فى مجال السياحة عبر تنظيم برامج سياحية مشتركة تجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية.

وكان وزير السياحة القبرصى سافاس بيرديوس، قد أثنى على التعاون القائم بين مصر والقبرص في مجال السياحة مؤكدا عبر تنظيم البرامج السياحية وعمل حملات ترويجية مشتركة لتسويق هذه البرامج على مستوى عالمى؛ ما يدعم زيادة الحركة السياحة الوافدة إلى السوقين المصرى والقبرصى.

وشدد الوزير القبرصي على أهمية التعاون مع شركات الطيران في البلدين لتعزيز التعاون وزيادة رحلات الطيران الداعمة لحركة السياحة، مشيدا بجهود الحكومة المصرية في استعادة مكانتها بمجال السياحة إقليميا ودوليا.

وخلال العام الماضى، وقعت مصر وقبرص واليونان مذكرة تفاهم خاصة بإعداد برامج سياحية عن طريق سياحة الكروز الخاصة بالبواخر السياحية التي تمر على الدول الثلاث ضمن برنامج سياحي واحد.

وبحسب تقدير مديري الشركات السياحية المتخصصة في سياحة الكروز، تستقبل مصر بين 3000 - 3500 سائح يوميا يصل إلى الموانئ المصرية من الإسكندرية وبورسعيد والعين السخنة والبحر الأحمر وسفاجا عبر سياحة الكروز الخاصة، ويتضمن البرنامج السياحي زيارة الشواطئ والانتقال إلى الأقصر وأسوان.